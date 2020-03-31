計程車、遊覽車融資展延利息補貼要點出爐　1.6萬輛車搶申請

▲受到疫情衝擊，計程車生意大受影響。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

因受新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，與觀光相關的交通運輸業者營運面臨景氣寒冬。為協助該等業者，交通部已規劃多項紓困措施，並依期程陸續實施，其中包含多項無須業者申請，直接減免稅費之措施，以減輕業者營運負擔。

交通部今（31）日公告「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響之遊覽車客運業與小客車租賃業及計程車客運業營業車輛融資展延利息補貼作業要點」，提供該等運輸業營業車輛辦理融資展延期間利息給予補貼。

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▲疫情期間，司機為加強新冠肺炎防疫工作，自主消毒清理車輛，確保乘客及自身安全。（圖／記者湯興漢攝）

經過公路總局各區監理所積極瞭解及輔導汽車運輸業者申請作業，目前已有3千餘家業者、共計1萬6千餘輛車輛有申請意願；且洽詢融資公會表示，運輸業者已陸續與融資公司展開協商，目前完成協商近千件，車輛數達3千餘輛，已佔整體件數及承作金額四分之一，其中不乏優於前述展延條件者。

有關融資展延利息補貼申請，汽車運輸業者可向所在地之監理機關洽詢，後續也將視疫情發展滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應此次疫情的衝擊及影響。

為配合該作業，公路總局已同步將相關補貼之作業要點及申請書置放於該局官網>>傳染性肺炎防疫專區，提供有需求之業者下載利用。