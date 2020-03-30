雲林豐泰企業一口氣捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

▲雲林縣政府30日上午於辦理捐贈典禮，由豐泰副總經理游伯雅（前排左2）代表捐贈消防車，雲林縣長張麗善受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

豐泰企業股份有限公司慷慨解囊，捐贈雲林縣消防局三輛小型水箱車，針對縣轄巷弄較為狹小或人口集中、有3樓以上等住宅，如發生火警可藉此提升外勤單位對於轄內狹小巷道的消防搶救效能。今(30)日上午於縣府辦理捐贈，由豐泰副總經理游伯雅代表捐贈，雲林縣長張麗善受贈。

雲林縣長張麗善表示，感謝豐泰企業股份有限公司長期以來本著企業精神，支持雲林在地藝文、活動並對公益事務推動不遺餘力，豐泰企業的善心義舉使救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境努力不懈。張麗善說，對於消防局團隊堅守崗位，使命必達均給予其肯定。

雲林縣消防局長林文山表示，「119」在鄉親的心目中，代表安心與信任，24小時服務是鄉親安居樂業最有力的防線。狹小巷弄救災常因車輛違停等原因導致大型消防車輛無法直駛入巷道，僅能靠小型水箱車進入，佈署水線直接滅火救災，而「工欲善其事，必先利其器」，豐泰企業股份有限公司慨捐三台消防水箱車，除提升消防弟兄救災量能，也保障鄉親生命財產安全。

▲由豐泰企業捐贈雲林縣消防局三輛小型水箱車，將提升消防員於轄內狹小巷道的消防搶救效能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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