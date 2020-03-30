　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林豐泰企業一口氣捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣政府30日上午於辦理捐贈典禮，由豐泰副總經理游伯雅（前排左2）代表捐贈消防車，雲林縣長張麗善受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府30日上午於辦理捐贈典禮，由豐泰副總經理游伯雅（前排左2）代表捐贈消防車，雲林縣長張麗善受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

豐泰企業股份有限公司慷慨解囊，捐贈雲林縣消防局三輛小型水箱車，針對縣轄巷弄較為狹小或人口集中、有3樓以上等住宅，如發生火警可藉此提升外勤單位對於轄內狹小巷道的消防搶救效能。今(30)日上午於縣府辦理捐贈，由豐泰副總經理游伯雅代表捐贈，雲林縣長張麗善受贈。

雲林縣長張麗善表示，感謝豐泰企業股份有限公司長期以來本著企業精神，支持雲林在地藝文、活動並對公益事務推動不遺餘力，豐泰企業的善心義舉使救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境努力不懈。張麗善說，對於消防局團隊堅守崗位，使命必達均給予其肯定。

雲林縣消防局長林文山表示，「119」在鄉親的心目中，代表安心與信任，24小時服務是鄉親安居樂業最有力的防線。狹小巷弄救災常因車輛違停等原因導致大型消防車輛無法直駛入巷道，僅能靠小型水箱車進入，佈署水線直接滅火救災，而「工欲善其事，必先利其器」，豐泰企業股份有限公司慨捐三台消防水箱車，除提升消防弟兄救災量能，也保障鄉親生命財產安全。

▲雲林縣政府30日上午於辦理捐贈典禮，由豐泰副總經理游伯雅（前排左2）代表捐贈消防車，雲林縣長張麗善受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由豐泰企業捐贈雲林縣消防局三輛小型水箱車，將提升消防員於轄內狹小巷道的消防搶救效能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►斗六19年KTV小吃部霸氣停業至5月底　籲民眾配合政府防堵疫情

►王令麟號召東森會員行動力挺　「愛心希望鳳梨」爆單狂賣2000組

►救護車資源有限　雲林成立「防疫車隊」接送隔離民眾

►雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

ET快訊
洛杉磯返台「居家檢疫男落跑」！竹縣府公布姓名：陳念琦
害遠航528人失業！董事長張綱維遭聲押
單手持槍畫面曝！劫匪一槍射中保全…5發狂掃天花板監視器
郝柏村離世　任內留給台灣這項政策…全世界都羨慕
辛龍今仍守靈堂一整天　雙手合十憔悴道謝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投咖啡農捐萬包濾掛式咖啡　第2批轉贈中彰投苗防疫責任醫院

天使之光！門諾2位護理長獲頒優秀青年　提醒自己莫忘初衷

台東企業營運及融資輔導說明會　提供及時雨救困境企業

「宜蘭勁好Top10」　鎖定國旅散客+線上購物宅經濟

防止社區感染！彰化校外教學及畢旅暫緩　校園禁止開放3個月

觀光小鎮空蕩蕩　集集火車站攤商租金打對折紓困

感念醫療人員辛勞　台東威豪健身捐贈防疫設備用品

「愛的距離是1公尺以上」　清明連假到玉山國家公園抗疫

雲林豐泰企業一口氣捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

斥資近5千萬重建太平消防分隊　盧秀燕：提供像家的辦公品質

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

南投咖啡農捐萬包濾掛式咖啡　第2批轉贈中彰投苗防疫責任醫院

天使之光！門諾2位護理長獲頒優秀青年　提醒自己莫忘初衷

台東企業營運及融資輔導說明會　提供及時雨救困境企業

「宜蘭勁好Top10」　鎖定國旅散客+線上購物宅經濟

防止社區感染！彰化校外教學及畢旅暫緩　校園禁止開放3個月

觀光小鎮空蕩蕩　集集火車站攤商租金打對折紓困

感念醫療人員辛勞　台東威豪健身捐贈防疫設備用品

「愛的距離是1公尺以上」　清明連假到玉山國家公園抗疫

雲林豐泰企業一口氣捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

斥資近5千萬重建太平消防分隊　盧秀燕：提供像家的辦公品質

生前借3600萬遺囑都沒提…朱延平向已故製片裴祥泉手足討債勝訴

廚房看出一個人品味度　「4個最常犯的裝修錯誤」閃避過空間設計感大增！

華盛頓州一合唱團排練後　45人確診或有症狀　2人死亡

超美太陽能板！　「海力雅集成」美學潔能牆獲德國紅點設計大獎

獨家／謝忻掰了13年公司！爆出阿翔婚外情「工作停擺9個月」　她親回下一步

體溫計出口將解禁！限制出口1個月　海關查獲57支

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線　託夢家人：我已經那個了

出手護經濟！交部提早發包逾60件重大標案　預算規模超過700億

49歲考上公職！她苦幹幾年怨「升不上去~」　網嘆走錯路：看年資的地方

宜蘭首間「新馬辣」開幕時間曝光　黑毛和牛、天使紅蝦吃到飽還有網美花牆

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

泰女居家檢疫消失　衛生局重罰30萬

KTV小吃部霸氣暫停業　籲民眾配合防疫

黃三元故居」要拆　鄉長：沒聽說

屏東新增1例確診　6例都是境外移入

桃園電子工廠火警　網：有塑膠味很毒很臭

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

高屏橋高雄往屏東引道右轉大溪路　號誌變三時相

水里鄉納骨堂金紙爐造型挨批像「養豬寮」

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

「轟轟轟」吵死人　南警積極取締改裝車

沙鹿區鹿峰里480餘戶鋪水管　每戶省3萬4千

減班休息每月補貼最高1.1萬元

陳亭妃、陳怡珍爭取增加民有市場口罩配給

南警籲外籍逾期停居留者快自首回家！

更多熱門

相關新聞

雲林消防科技輔助　遠端遙控回傳影像救災零時差

雲林消防科技輔助　遠端遙控回傳影像救災零時差

雲林縣消防局歷經六輕重大工安火災後，有感於無法監控現場災情狀況，即著手規劃設置現場救災即時影像傳輸系統，以科技輔助救災，進一步確保救災正確資訊及救災人員的安全，以往執勤均由現場指揮官透過無線電通訊將現場訊息回報，但現可透過智慧型行動裝置遙控拍攝，瞭解現場災害狀況。

雲林縣2議員捐贈200件隔離衣予雲林縣消防局

雲林縣2議員捐贈200件隔離衣予雲林縣消防局

雲林消防局備移動式隔離艙全台最多

雲林消防局備移動式隔離艙全台最多

雲林前消防局長公車私用判刑1年

雲林前消防局長公車私用判刑1年

關鍵字：

豐泰企業股份有限公司雲林縣消防局小型水箱車

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

劉真羽化成仙　靈車抵達三芝龍巖真龍殿

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面