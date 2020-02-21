消防署長南下視察　雲林備6組負壓「移動式負壓隔離艙」有夠罩

記者蔡佩旻／雲林報導

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）經衛福部疾管署列入第五類法定傳染病，基於消防人員亦為防疫工作中的一分子，內政部消防署長陳文龍署長21日下午帶消防相關單位主管前往雲林縣消防局訪查，由六合分隊示範操作移動式負壓隔離艙，表示對雲林縣消防局人員執行防疫工作深感信心，並給予肯定。

▲雲林縣消防局六合小隊示範操作移動式負壓隔離艙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

內政部消防署長陳文龍指出，衛福部在緊急救護的指引尚未指定需要隔離艙，基本上以防護為主，防護的部分就是隔離衣、護面鏡等等，如遇確診病患，衛福部會優先調用醫療機關的救護車，消防機關為備用，備用防護器材在口罩部分，消防署讓地方消防局來統籌分配，其他的裝備衛福部均有儲備，有需要我們都可以隨時向其作申請。

會議中雲林縣消防局說明目前各種防疫整備工作執行概況、目前與衛生局、各醫療院所間配合狀況，並以嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作未來重點執行方向相互交流意見；目前雲林縣消防局受理疑似個案需就診時，將啟動該六個防疫專責分、小隊(六合小隊、斗南分隊、虎尾分隊、二崙分隊、北港分隊、北五分隊)協助後送，並得視患者是否有嚴重徵候使用移動式隔離艙，以達有效防疫與執勤人員安全。

陳文龍提到，消防機關一直在疫情指揮中心之下做相關緊急救護的準備，衛福部一開始就有很多緊急救護的指引，這指引從受理報案到安全防護都有非常詳細的規定，消防署也把所有的規定整理，使全國各級消防機關有完整資訊都可以取得。

雲林縣消防局長林文山說，目前雲林縣有6部移動式負壓隔離艙，為全國最多，韓國所使用的負壓隔離艙與我們的非常相似，已經與雲林縣衛生局長談過，如果6部負壓隔離艙不夠的話可以向其提出需求，而雲林縣在1月20日已於臺大雲林分院做過相關防護演練，請民眾安心。

▲內政部消防署長陳文龍署長（左三）21日下午帶消防相關單位主管前往雲林縣消防局訪查，並以嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作未來重點執行方向相互交流意見。（圖／記者蔡佩旻攝）



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