　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林前消防局長戴天星「公車私用」　判背信罪1年！不得緩刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣消防局前局長戴天星於任職期間，利用局長座車公器私用以背信罪起訴，處以有期徒刑1年並不予緩刑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局前局長戴天星於任職期間，利用局長座車公器私用以背信罪起訴，處以有期徒刑1年並不予緩刑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防前局長戴天星任職期間利用局長座車公器私用，於下班時間駕駛該車往返雲林、台中，並留宿至上班日再駕駛該車返回消防局上班，2017年11月雲林地檢署指揮雲林縣調查站搜索消防局，戴坦承犯行獲30萬元交保。今判決出爐，雲林地方法院依刑法第57條規定審酌後，處以被告有期徒刑1年，不予緩刑。

雲林地方法院判決指出，戴天星擔任雲林縣消防局局長，於任職期2014年1月4日至2016年5月6日止，利用救災指揮車兼作為局長用車之職務上機會，於下班時駕駛該車前往臺中從事私人行程，並留宿在臺中，隔日或次一上班日再駕駛該車返回雲林縣消防局上班。

戴天星私用公務車往返雲林、臺中共計266次，經估算所獲得之油耗費用不法利益為新臺幣79,507元，而違背其作為公務員受託處理公眾事務，不得私用公務車之義務，導致雲林縣消防局公庫財產受有損害。

戴天星於警詢、偵訊、雲林地方法院準備程序及審理程序均坦承犯罪事實，並據相關證人證述在案，且有被告之人事資料、雲林縣消防局油料報銷資料、該車之購買資料、車籍資料、車輛通行國道明細紀錄、加油簽單等資料可以佐證。

戴天星上開行為符合刑法第134條、第342條之構成要件，故認定其構成假借職務上之機會，故意犯背信罪。起訴法條原認為被告上開行為構成詐欺取財罪，本院考量核銷油料費用最終是由局長決行，消防局承辦人員應該沒有受騙，且該車加油時，是合法使用加油卡，加油站人員也應該沒有受騙，所以被告並沒有實施詐術之情形，故依法變更起訴法條如前。

雲林地方法院依刑法第57條規定審酌後，戴天星犯罪所得經估算為79,507元，依法予以沒收，並處以有期徒刑1年。並考量被告當時位居消防局局長，竟貪圖一己之私利而為這樣之行為，不足為下屬楷模，更損及民眾的信賴，故不給予緩刑。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【其他新聞】

►酒駕開雲梯車釀禍　斗六消防員遭停職

►雷雨胞發威！濁水溪暴漲2釣客受困　1游上岸1失蹤

►雲林六輕驚傳壓縮機爆炸　疑似氫氣外洩

►雲林斗南凌晨「嚴重瓦斯外洩」　路過車輛都聞得到

ET快訊
莉婭反擊了！「決裂是Keanna造成」　7字認愛謝和弦
高以翔猝逝　「遺產繼承者」曝光！
伊朗動盪24小時！22枚飛彈空襲美軍基地後連2震　客機墜毀奪
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

明道的哥哥帶妻小走黃泉路　解剖驚見妻子胃裡「有藥物顆粒」

桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

快訊／立委候選人蘇巧慧造勢舞台被風吹塌…警方急忙拉封鎖線

陪朋友散心！飢渴男「土地公廟前」使壞　手指硬探索叢林…超慘下場出爐

雲林前消防局長戴天星「公車私用」　判背信罪1年！不得緩刑

價值720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀偽裝還是栽了

下班遇強盜「主謀竟是好友」！他遭空氣槍抵頭剉死...吐59萬+名錶

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

獨／小弟卸責、老闆切割...看盡冷暖　連千毅想回家過年關鍵....等這個人

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

明道的哥哥帶妻小走黃泉路　解剖驚見妻子胃裡「有藥物顆粒」

桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

快訊／立委候選人蘇巧慧造勢舞台被風吹塌…警方急忙拉封鎖線

陪朋友散心！飢渴男「土地公廟前」使壞　手指硬探索叢林…超慘下場出爐

雲林前消防局長戴天星「公車私用」　判背信罪1年！不得緩刑

價值720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀偽裝還是栽了

下班遇強盜「主謀竟是好友」！他遭空氣槍抵頭剉死...吐59萬+名錶

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

獨／小弟卸責、老闆切割...看盡冷暖　連千毅想回家過年關鍵....等這個人

美伊衝突升溫！台股有驚無險　國安基金上緊發條防股市失序

哈利王子、梅根「結婚不到兩年」爆婚姻危機！　外媒：已經分開83天

韓國瑜哪一黨？林右昌酸：「他是金光黨」高雄騙完現在要騙台灣人

男星爆遭遇嚴重鬼壓床　驚險開車...累到緊急停路邊

「2020燈Light西螺」燈會　西螺大橋下7.2公頃巨蝶造型公園登場

朱立倫痛批民進黨製造仇恨對立　最後階段要腳踏實地認真選舉

明道的哥哥帶妻小走黃泉路　解剖驚見妻子胃裡「有藥物顆粒」

肌肉男代言只送不賣！　中原大學2020精美月曆搶手

7次試管獲雙胞！師父看女「前世是乞丐」偷錢被砍...媽捐百萬救　醫驚：真沒手

火力全開花蓮掃街拜票　傅崐萁：集中選票送最強戰將進國會

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

上班2天就離職　新進員工：付我38K

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男固定臉頰性侵

「你想要可以跟我說」　軍校生偷內褲被原諒

華航機師性騷擾判賠　反向空姐求償100萬

軍校生偷「原味內褲」　雪碧暖心回應

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他車震5次下場慘了

「一粒男」偷吃好友妻10年　法官判5月

貼韓國瑜假消息　警揪《台北惡棍》粉專管理員

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

更多熱門

相關新聞

雲林縣消防局21日於消防局大禮堂辦理108年消防暨義消楷模人員表揚大會，「119」在民眾的心目中，代表安心與信任，24小時不間斷服務，安居樂業最有力的防線。由雲林縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計36人，並肯定全體消防及義消共同努力的辛勞與奉獻。

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

爆坑殺散戶2200萬元　群益：經理人已免職　

永豐金告吹哨者？金管會說話了

永豐金告吹哨者？金管會說話了

蘋果西打母公司掏空案　總經理聲押

蘋果西打母公司掏空案　總經理聲押

工程師報廢46件新品　台積電損145萬

工程師報廢46件新品　台積電損145萬

關鍵字：

背信罪雲林縣消防局

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面