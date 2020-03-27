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王令麟號召東森會員行動力挺　「愛心希望鳳梨」爆單狂賣2000組

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東森購物溫馨開賣「愛心希望鳳梨」（圖／東森購物提供）

▲東森購物再度攜手屏東善導書院開賣「愛心希望鳳梨」，廣大會員發揮愛心，開賣當日立即狂銷超過2,000組。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

號召全體會員化愛心為行動，東森購物二度攜手屏東善導書院促銷「愛心希望鳳梨」，並加碼東森幣回饋30%，27日一開賣，熱線瞬間湧入，統計狂銷超過2,000組、12,000顆，重達20,000公斤，突破2018年開賣數量的4倍，銷售成績亮眼，其中更有會員一口氣訂購36組熱烈迴響，買氣暢旺。

善導書院是由院長陳文靜帶領一群單親媽媽發起成立，為偏鄉弱勢孩童提供課後輔導及品格教育，在屏東縣高樹鄉水源保護區，教導孩子親手耕種金鑽17號「愛心希望鳳梨」，施以有機肥料、無使用農藥及除草劑，每一鳳梨都是孩子們認真努力栽種出來。東森購物董事長王令麟聽聞後，相當認同善導書院教導孩子手心向下、自給自足的精神，因此號召全體會員一起發揮愛心，幫助孩子們上學無負擔，迎接嶄新未來人生。

東森購物溫馨開賣「愛心希望鳳梨」（圖／東森購物提供）

▲每一顆「愛心希望鳳梨」都是由孩童們親手栽培。

東森購物時隔2年再度與善導書院聯手合作販售「愛心希望鳳梨」，陳文靜表示，善導書院2018與東森購物首次合作，解決鳳梨產量過剩的滯銷問題，今年再度透過東森購物拋磚引玉，廣邀各界將愛心化為行動，帶給孩子們未來與希望，也再次感謝東森購物與董事長王令麟長期為台灣在地農民、弱勢團體盡心盡力。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與公益團體、各地小農合作舉辦愛心義賣，每次都能發揮影響力並帶來實質幫助，像是新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺3,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣當日3,500組完銷等，每一檔都賣出好成績。

此外，東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與迴響，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時也期望其他企業也能一起加入，共同支持台灣在地農業及弱勢團體。

東森購物與東森慈善基金會長期投身公益、關懷弱勢、行善不間斷，今年結合數位科技，號召會員「為愛行動」，只要動動手指，捐出東森幣1枚，東森購物就捐1元現金相挺，捐贈款項將全數捐予東森慈善基金會辦理幫助社福與弱勢團體，讓愛傳播的更廣、更容易。

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