雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

▲日前斗六市發生幼兒園旁空地之木棧板火災，消防局也啟動這套系統於第一時間監控現場火勢狀況，確實掌握災情發展並即時上傳最新影像。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局歷經六輕重大工安火災後，有感於無法監控現場災情狀況，即著手規劃設置現場救災即時影像傳輸系統，以科技輔助救災，進一步確保救災正確資訊及救災人員的安全，以往執勤均由現場指揮官透過無線電通訊將現場訊息回報，但現可透過智慧型行動裝置遙控拍攝，瞭解現場災害狀況。

當119受理火災案件時，派遣消防車輛馳赴現場救災後，針對現場災害訊息之掌控，以往均由現場指揮官透過無線電通訊將現場災害訊息回報到指揮中心，僅依靠有限的語音訊息憑空想像，近來4G行動通訊網路發達，漸漸地轉為使用智慧型行動裝置與通訊軟體，由現場人力拍照或攝影回傳，讓指揮中心實際瞭解現場災害狀況。

雲林縣消防局運用現有科技技術，目前於8部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角，無需由現場救災人員操作，為全國首創。

2019年底斗六工業區隔熱紙工廠火災，消防局即藉由此系統全程即時監控現場火勢狀況，並結合現有配置之空拍機全方位空拍影像回傳，判斷火勢可能發展走向，下達重要的救災指令，另外在日前斗六市發生幼兒園旁空地之木棧板火災，消防局也啟動這套系統於第一時間監控現場火勢狀況，確實掌握災情發展並即時上傳最新影像。

雲林縣長張麗善對於消防局投入規劃科技輔助救災表示肯定，並允諾經費支持雲林縣消防主力車裝設車載固定式影像傳輸系統，藉以判斷並下達重要救災指令，除確保救災人員的安全外，並有效減少災害所造成的損失。

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於8部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2019年底斗六工業區隔熱紙工廠火災，消防局即藉由此系統全程即時監控現場火勢狀況，並結合現有配置之空拍機全方位空拍影像回傳，判斷火勢可能發展走向，下達重要的救災指令。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於8部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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