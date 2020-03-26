　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於八部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日前斗六市發生幼兒園旁空地之木棧板火災，消防局也啟動這套系統於第一時間監控現場火勢狀況，確實掌握災情發展並即時上傳最新影像。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局歷經六輕重大工安火災後，有感於無法監控現場災情狀況，即著手規劃設置現場救災即時影像傳輸系統，以科技輔助救災，進一步確保救災正確資訊及救災人員的安全，以往執勤均由現場指揮官透過無線電通訊將現場訊息回報，但現可透過智慧型行動裝置遙控拍攝，瞭解現場災害狀況。

當119受理火災案件時，派遣消防車輛馳赴現場救災後，針對現場災害訊息之掌控，以往均由現場指揮官透過無線電通訊將現場災害訊息回報到指揮中心，僅依靠有限的語音訊息憑空想像，近來4G行動通訊網路發達，漸漸地轉為使用智慧型行動裝置與通訊軟體，由現場人力拍照或攝影回傳，讓指揮中心實際瞭解現場災害狀況。

雲林縣消防局運用現有科技技術，目前於8部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角，無需由現場救災人員操作，為全國首創。

2019年底斗六工業區隔熱紙工廠火災，消防局即藉由此系統全程即時監控現場火勢狀況，並結合現有配置之空拍機全方位空拍影像回傳，判斷火勢可能發展走向，下達重要的救災指令，另外在日前斗六市發生幼兒園旁空地之木棧板火災，消防局也啟動這套系統於第一時間監控現場火勢狀況，確實掌握災情發展並即時上傳最新影像。

雲林縣長張麗善對於消防局投入規劃科技輔助救災表示肯定，並允諾經費支持雲林縣消防主力車裝設車載固定式影像傳輸系統，藉以判斷並下達重要救災指令，除確保救災人員的安全外，並有效減少災害所造成的損失。

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於八部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於8部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於八部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2019年底斗六工業區隔熱紙工廠火災，消防局即藉由此系統全程即時監控現場火勢狀況，並結合現有配置之空拍機全方位空拍影像回傳，判斷火勢可能發展走向，下達重要的救災指令。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於八部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局以全國首創運用現有科技技術，目前於8部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

►韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

►雲林西螺「西瓜大王」開賣了！　今年西瓜甘甜多汁不漲價

►顛覆傳統比花珍貴！蒜頭也能這樣送　防疫、欣賞、食用令人驚艷　

►農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

ET快訊
確診台商沒戴口罩玩2小時害業績雪崩！2個月過去…金芭黎現況曝
快訊／政大2生居家隔離！校方：26師生、2堂課程受影響
獨家直擊花蓮檢疫所！英情侶抱怨像監獄　250元含3餐還有人幫
金鍾國吃「台式夜市牛排」：比美國好吃一萬倍！台網友看「韓國吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

竹市加碼補貼藝文團體　中央地方攜手陪伴藝文界共度難關

防疫大作戰　舊廳舍蘊含新意義警六分局演練異地辦公

雞蛋不可放在同一籃子！　中市警「異地辦公」演練總動員

傳送不實疫情訊息被法辦　南警：請民眾勿再轉傳以免觸法

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

防疫期間執法無空檔　白河警取締酒駕零容忍

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

雲林縣消防局科技輔助　遠端遙控回傳即時影像確保救災零時差

台東87所國小校護認養部落健康站　原住民社工加強母語衛教

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

竹市加碼補貼藝文團體　中央地方攜手陪伴藝文界共度難關

防疫大作戰　舊廳舍蘊含新意義警六分局演練異地辦公

雞蛋不可放在同一籃子！　中市警「異地辦公」演練總動員

傳送不實疫情訊息被法辦　南警：請民眾勿再轉傳以免觸法

防疫升級　新科、竹光國民運動中心3月28日起閉館14天

防疫期間執法無空檔　白河警取締酒駕零容忍

海壽司4/1正式插旗京站小碧潭　開幕連14天推1元天使紅蝦壽司

被派去歐洲出差他秒拒絕！老闆「一舉動」讓他心寒提離職：認清了

不斷更新／東京連2天40人↑確診「今激增47例」破紀錄！芬蘭「大首都地區」實施隔離

南台灣水岸宅房價兩極！1字頭新興重劃VS愛河旁3字頭　各有支持者

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

《夫婦的世界》太真實前6集列限制級！接檔《梨泰院》大呼好想贏

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

疫情衝擊全球經濟　WTO：將比2008年「金融風暴」還要慘！

苦苦排隊買口罩當天全瓦解　事主犯後「罰坐求生」網笑：代誌大條

三重、林口警政防疫超前部屬　「異地辦公」視訊連線超流暢

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

母載兒遭大貨車撞擊母送醫不治　

嘉女騎士撞路邊大貨車　2女童頭破裂

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

嘉義市出現首例確診　本島西部僅剩嘉義縣掛零

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

影／桃捷運量腰斬　清明後直達車減班

台南1名留學生回國5日無人聞問

桃園機場第三跑道　環評通過

顛覆傳統比花珍貴　蒜頭也能這樣送

傳綠島有遊客染新冠肺炎

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

南警雙管齊下防疫防制無漏洞

更多熱門

相關新聞

雲林縣2議員捐贈200件隔離衣予雲林縣消防局

雲林縣2議員捐贈200件隔離衣予雲林縣消防局

新冠肺炎疫情確診案例數持續上升，面對未來防疫關鍵期，雲林縣議員林岳璋及李建昇共同捐贈雲林縣消防局防水隔離衣200件，作為嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間緊急救護勤務使用，期勉消防人員善盡拯救患者之天職，由雲林縣消防局長林文山代表受贈，並回贈感謝狀。

雲林消防局備移動式隔離艙全台最多

雲林消防局備移動式隔離艙全台最多

台南市消防局強化繩索救援技術

台南市消防局強化繩索救援技術

波多黎各救援物資堆倉庫　逾期未發給災民

波多黎各救援物資堆倉庫　逾期未發給災民

新北119消防節萬名志工集結誓師

新北119消防節萬名志工集結誓師

關鍵字：

雲林縣消防局即時影像救災

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面