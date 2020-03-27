救護車資源有限　雲林成立「防疫車隊」接送隔離民眾

▲雲林縣政府27日成立新冠肺炎「防疫車隊」，載送特定民眾至隔離場所、醫療院所或相關指定場所，以避免疫情擴散。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

世界衛生組織宣布疫情為全球大流行，中央流行疫情指揮中心已提升為一級開設，為配合採取必要防治措施，並考量雲林縣救護車有限，故另備妥臨時緊急載運車輛，雲林縣政府27日成立新冠肺炎「防疫車隊」，載送特定民眾至隔離場所、醫療院所或相關指定場所，以避免疫情擴散。

雲林縣衛生局指出，雲林縣有3個新冠肺炎確診案例，但沒有社區感染，請大家放心，為因應不時之需，除了溫馨小站的簽約外，今日特別成立防疫車隊，服務沒有上呼吸道感染症狀的居家隔離/檢疫鄉親。

雲林縣公務處表示，特別感謝願意參與的公共運輸業者包括雲林客運、嘉義客運、台西客運、永宜遊覽車公司及縣內的計程車等願意鼎力支持，給大家方便，縣政府也提供車隊充分的防疫物資與補助，並做好相關訓練，確保司機與乘客們的安全，讓返家者能方便、舒適搭車並保有隱私。

雲林縣長張麗善說，防疫車隊主要由縣府統一調度派遣，服務對象為非因呼吸道相關症狀需就醫之居家檢疫、居家隔離者，提供點對點的交通服務，採使用者付費制度，計程車實際收取費用以跳錶費用計算。如果有上呼吸道症狀，一律啟動消防局的救護車接送，請民眾安心放心。

雲林縣政府再次呼籲，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站，有關疫情需要諮詢的民眾或醫療院所，請撥打05-5345811衛生局防疫專線。

▲願意參與的公共運輸業者包括雲林客運、嘉義客運、台西客運、永宜遊覽車公司及縣內的計程車等願意鼎力支持，給大家方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲防疫車隊主要由縣府統一調度派遣，服務對象為非因呼吸道相關症狀需就醫之居家檢疫、居家隔離者，提供點對點的交通服務，採使用者付費制度。（圖／記者蔡佩旻攝）





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