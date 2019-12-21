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「用電話也能救人」　雲林縣消防暨義消楷模人員表揚

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▲雲林縣消防局21日舉行108年消防暨義消楷模人員表揚大會，雲林縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計36人，並肯定全體消防及義消共同努力的辛勞與奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局21日舉行108年消防暨義消楷模人員表揚大會，雲林縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計36人，並肯定全體消防及義消共同努力的辛勞與奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局21日於消防局大禮堂辦理108年消防暨義消楷模人員表揚大會，「119」在民眾的心目中，代表安心與信任，24小時不間斷服務，安居樂業最有力的防線。由雲林縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計36人，並肯定全體消防及義消共同努力的辛勞與奉獻。

今年獲獎人員中，義消總隊副總隊長林建豪已服務44年，自1975年繁忙的農作年代加入義消行列，經歷過韋恩颱風、921大地震等天災的洗禮，從基層隊員至歷任分隊長、副大隊長及副總隊長等職務，人生最精華的年代都奉獻給消防，迄今亦堅守崗位，其子也加入義消的行列。

2000年因急病由救護車護送就醫的陳冬花，在鬼門關前走一遭，隔年痊癒後，加入斗六防火宣導分隊當志工，挨家挨戶宣導正確的防火觀念18年，現職為防火宣導大隊副大隊長兼任斗六分隊分隊長，連兒子投身公職消防人員行列。

擔任救災救護指揮中心的執勤員吳幸真，「用電話也能救人」，透過電話遠端指導急救及掌握火災受困災民訊息，成了第一線救災同仁的最佳後盾。今年6月19日北港鎮五金大賣場火警中，藉由她正確指引民眾逃生，並協同現場救災同仁天衣無縫配合下，成功拯救6名民眾。

雲林縣長張麗善表示，感佩獲獎者的事蹟及長年來默默付出，不論在災害搶救工作、緊急救護及火災預防、乃至於平時教育訓練等工作推動，各位都表現出專業、勇氣與堅持，對於消防局團隊堅守崗位、使命必達。張麗善說，感謝獲獎楷模的努力及付出，為縣民打造安全、安心的居住環境而努力不懈。

雲林縣消防局長林文山說，感謝36位警義消楷模為雲林縣民服務，因為有他們，讓縣民生命安全更受到保障，在此代表縣民感謝他們的辛勞與奉獻。

▲雲林縣消防局21日舉行108年消防暨義消楷模人員表揚大會，雲林縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計36人，並肯定全體消防及義消共同努力的辛勞與奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局21日舉行108年消防暨義消楷模人員表揚大會，雲林縣長張麗善表揚今年度消防及義消楷模合計36人，並肯定全體消防及義消共同努力的辛勞與奉獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

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