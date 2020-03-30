斗六19年KTV小吃部霸氣停業至5月底　籲民眾配合政府防堵疫情

▲雲林斗六一家KTV小吃部歡唱廣場為配合政府防堵疫情，霸氣停業2個月。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎確診與隔離人數直線上升，自春節以來各類娛樂受疫情影響，28日台中多家酒店、舞廳暫停營業2周；雲林縣斗六一家KTV小吃部老店，開業至今約19年，在微型酒店流行的現代，該店於今年1月轉型為歡唱廣場，有民眾發現近日均未開門營業，上門口一看發現公告，「配合政府防疫措施，休業至6月營運」。

東南小吃部位於斗六市大學路，堪稱斗六市目前歷史最悠久的KTV小吃部，2001年登記開業至今已19年，20多年前開始，以平價挑戰類酒店風格而成的「KTV小吃部」開始盛行。斗南簡姓民眾表示，10多年前算是最小吃部風華的時代，印象中東南小吃部店內光經理與小姐不含服務生就超過40人，在斗六算是數一數二夜生活地標。

東南KTV在大門口張貼公告指出，「東南小吃部為公共場所，故為配合政府防疫措施，本公司從今休至5月底，六月初營運，感恩。」；而臉書上的公告還不忘提醒民眾「防疫期間，請大家配合政府錯失，把傷害降到最低」並表示，祈大家平安6月再相會；斗六警方也表示該店自3月18後暫停營業，也認同其做法。

斗六警方呼籲娛樂業者，落實環境清消與員工健康監測；並建議民眾出入人多的公共場所或密閉空間時盡量戴上口罩，平時養成正確勤洗手、量體溫等良好個人衛生習慣，如已有呼吸道症狀，務必戴上口罩盡速就醫，為了自己也為了他人的健康，絕對不要出入公共場所及密閉空間。

▲雲林斗六一家KTV小吃部歡唱廣場為配合政府防堵疫情，霸氣停業2個月。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東南KTV在臉書以歡唱廣場名稱公告，提醒民眾「防疫期間，請大家配合政府錯失，把傷害降到最低」並表示。（圖／翻攝自Facebook／東南時尚歡唱廣場）

▲東南KTV小吃部位於斗六市大學路，堪稱斗六市目前歷史最悠久的KTV小吃部，2001年登記開業至今已19年。（圖／記者蔡佩旻攝）



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