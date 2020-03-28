挺台大索討「確診者足跡」　葉毓蘭：衛福部保護個資矯枉過正



▲不分區立委葉毓蘭。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蘇晏男／台北報導



中研院日前爆發新冠肺炎群聚感染，與它有密切往來的台大希望疾管署透露「確診者足跡」，但遭到否決，因此在27日深夜發聲明回應，表示是為了採取應變措施，保護校園安全才這麼做。對此，不分區立委葉毓蘭28日在臉書「為台大發聲」，認為台大的動機有其必要性，以利防疫，而衛福部採高標準保護病例個資，有些矯枉過正。

台大聲明中稿指出，自中研院確診病例後，校方馬上連絡，並達成資訊透明的共識，希望進一步取得確診者足跡；中研院的教職員工數高達732人，若不採取斷然阻絕措施，恐造成校園防疫缺口。此外，台大自30日起實施門禁，師生需憑證入校。

「衛福部對於病例個資採高標準保護，恐怕有些矯枉過正。」對此葉毓蘭贊同台大的作法，表示該校與中研院互動頻繁密切，甚至有不少老師是台大與中研院合聘，「教育部對校園防疫已經有明確的規範，台大要求防疫指揮中心提供名單甚或病例足跡紀錄，有其必要性」。

葉毓蘭認為，歐美各國都是捍衛隱私權的大國，但是他們在這次疫情中卻選擇公佈領導人、王室、運動員和藝人確診，主要也有提醒大眾防疫的效果，發揮他們的社會責任。

葉毓蘭說，「當然為了個人隱私，避免造成困擾，可以不公布姓名、住址，但確診病例的活動足跡應該適當公開，以利防疫」。



▼葉毓蘭臉書發文。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）



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