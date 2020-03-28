　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

避免群聚感染！彰化加強醫療及長照機構　監測員工及家人健康

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化監測醫療及長照機構員工及同住家人健康控管。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化監測醫療及長照機構員工及同住家人健康控管。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免院內群聚感染發生，彰化縣衛生局通知縣內各醫療院所及長照機構，應立即清查機構內員工的同住家人有無14天內境外返國之旅遊史。若有，應將該員工列冊管理，予以適度調整及限制員工的工作範圍，並同步監測該員工健康管理，直至其同住家人居家檢疫期間結束。

▲彰化監測醫療及長照機構員工及同住家人健康控管。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局長葉彥伯表示，日前國內醫療機構及住宿式長照機構已出現員工確診案例，醫療機構及長照機構對於員工的同住家人，從境外返國的旅遊史資訊無法直接掌握，衛生局已通知各機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。

對於從事醫療照顧工作之人員，如有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑疑似新冠肺炎感染，就需進行採檢，以防防疫缺口，杜絕院內感染。

▲彰化監測醫療及長照機構員工及同住家人健康控管。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局強調，醫療院所如有違反上述規定，根據傳染病防治法相關條文，可處罰6萬到30萬元;長照機構如果違反，可處1萬到15萬元，或可勒令停止所有業務，直至改善。如果醫護人員生病依然上班，或是拒絕採檢，依法處予3,000至1萬5,000元罰鍰。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
宜蘭馬三飆速影片曝！失蹤貨車運將找到了..「左下肢分離」卡副
案268本土病例「是工作室老闆」！曾出入1診所、2醫院..沒
腦死病患家屬「想捐心給劉真」都聯絡醫院了！卡關2原因：就是不
案268男本土案例接觸102人！發病29天才確診　陳時中：這
台灣新冠肺炎又增16例「含兩例本土」累積確診283例
LIVE／華航明天接人…第三批包機傳卡關！指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免群聚感染！彰化加強醫療及長照機構　監測員工及家人健康

千萬母湯！謊報居家檢疫需送醫　消防人員著裝完才發現被騙

台南補教齊心防疫　國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

新生報到超前防疫部署　歸仁警執行護童專案

新冠衝擊！花蓮農漁業談紓困　徐榛蔚：儘速向中央提出申請

傳陶藝做陶壼！輪椅陶藝家許宗煥傳授技法　傳遞手作溫度

台南佳里分局連續阻止3起詐騙案　 議會頒發慰問金鼓勵

非防疫口罩價格混亂酒精也缺　台南和順工業區廠商協進會：要如何防疫？

冒充刑警攔車盤查　假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

花蓮兼顧防疫與追思！春祭國殤縮小規模　降低群聚感染風險

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

避免群聚感染！彰化加強醫療及長照機構　監測員工及家人健康

千萬母湯！謊報居家檢疫需送醫　消防人員著裝完才發現被騙

台南補教齊心防疫　國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

新生報到超前防疫部署　歸仁警執行護童專案

新冠衝擊！花蓮農漁業談紓困　徐榛蔚：儘速向中央提出申請

傳陶藝做陶壼！輪椅陶藝家許宗煥傳授技法　傳遞手作溫度

台南佳里分局連續阻止3起詐騙案　 議會頒發慰問金鼓勵

非防疫口罩價格混亂酒精也缺　台南和順工業區廠商協進會：要如何防疫？

冒充刑警攔車盤查　假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

花蓮兼顧防疫與追思！春祭國殤縮小規模　降低群聚感染風險

挺台大索討「確診者足跡」　葉毓蘭：衛福部保護個資矯枉過正

外婆家渡假1個月！萌貓回來「肚肥一圈」　網笑：感覺快生了

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！　冷戰3個月「一段甜蜜影片」隔空放閃

海地醫院院長遭綁架！全體醫護「拒收新患者」抗議、總統籲綁匪快放人

中職／古林睿煬休2周暫緩調整進度　4月3日對兄弟再出賽

不斷更新／NHK：東京新增50例以上確診　連續3日病例爆炸

英情侶不給防疫補償　台大教授質疑「打臉法律」...陳時中回應了

萌鬆獅也挑戰《Any Song》洗腦舞蹈　全程只要閉眼就好...網笑翻！

同門師兄妹情誼10年　ㄚ頭扮演開心果角色逗辛龍笑

35歲靠爸男借不到錢！下秒水果刀猛捅　19歲男傷重亡…阿嬤淚崩：我怎麼能接受

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

地方熱門新聞

富豐食品廠使用逾期原料肉　被查獲

安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

郵差送完包裹　被收件人一句話嚇壞

即／菲律賓船員發燒咳血　船隻停靠花蓮港

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

嚇人！彰化鐵皮屋工廠竄火舌

花蓮國殤大典縮小規模　降低群聚感染

桃園防疫消毒大隊成立　防堵社區感染

非防疫口罩價格混亂酒精也缺

國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

新冠衝擊　花蓮縣府與農漁會代表談紓困

防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警開罰

歸仁警執行護童專案

更多熱門

相關新聞

立院防疫升級！發號碼牌限制人數

立院防疫升級！發號碼牌限制人數

新冠肺炎疫情延燒，立法院展開防疫超前部署，各常設委員會自30日起將實施號碼牌發放進行人數管理，除立法委員及各部會首長外，限制大型委員會最多容納80人、一般委員會最多容納50人，包括採訪媒體、工作人員、黨團助理、列席人員皆須領取號碼牌才得以進入會議室。

東京奧運可能在2021年6月到9月舉辦

東京奧運可能在2021年6月到9月舉辦

快訊／台灣新冠肺炎又增16例「含兩例本土」

快訊／台灣新冠肺炎又增16例「含兩例本土」

馬照跑！香港賽馬改「閉門賽」

馬照跑！香港賽馬改「閉門賽」

淡水好樂迪配合防疫「縮短營業時間」

淡水好樂迪配合防疫「縮短營業時間」

關鍵字：

新冠肺炎醫療長照發燒旅遊史

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

劉真2個月前發現心臟出問題！4歲霓霓大哭「醫查覺不對勁」

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

謝震武第1個奔劉真靈堂　曝「辛龍的難過超乎大家想像」

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

更多

最夯影音

更多
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始
巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面