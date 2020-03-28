避免群聚感染！彰化加強醫療及長照機構　監測員工及家人健康

▲彰化監測醫療及長照機構員工及同住家人健康控管。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免院內群聚感染發生，彰化縣衛生局通知縣內各醫療院所及長照機構，應立即清查機構內員工的同住家人有無14天內境外返國之旅遊史。若有，應將該員工列冊管理，予以適度調整及限制員工的工作範圍，並同步監測該員工健康管理，直至其同住家人居家檢疫期間結束。

衛生局長葉彥伯表示，日前國內醫療機構及住宿式長照機構已出現員工確診案例，醫療機構及長照機構對於員工的同住家人，從境外返國的旅遊史資訊無法直接掌握，衛生局已通知各機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。

對於從事醫療照顧工作之人員，如有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑疑似新冠肺炎感染，就需進行採檢，以防防疫缺口，杜絕院內感染。

衛生局強調，醫療院所如有違反上述規定，根據傳染病防治法相關條文，可處罰6萬到30萬元;長照機構如果違反，可處1萬到15萬元，或可勒令停止所有業務，直至改善。如果醫護人員生病依然上班，或是拒絕採檢，依法處予3,000至1萬5,000元罰鍰。

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