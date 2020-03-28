拿號碼牌去開會！下周起立院委員會發放號碼牌　一場最多50人

▲立法院委員會將實施號碼牌發放限制與會人數。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院展開防疫超前部署，各常設委員會自30日起將實施號碼牌發放進行人數管理，除立法委員及各部會首長外，限制大型委員會最多容納80人、一般委員會最多容納50人，包括採訪媒體、工作人員、黨團助理、列席人員皆須領取號碼牌才得以進入會議室。

立法院日前發布「疫情期間媒體採訪調整措施」，要求媒體至立法院採訪時配合車輛進出管制，並於各指定開放出入口由警衛量體溫、酒精乾洗手液消毒後進入院區。

該措施指出，立法院將於院區規劃8處採訪點，規定媒體採訪時與受訪者保持一公尺以上距離，將提供麥克風、麥克風架及音箱收音等設備，籲請各媒體注意自有麥克風消毒清潔。

該措施明定，院內其他非採訪定點，建議盡量避免以堵麥方式進行採訪，以保持距離降低感染風險。各會議室確有媒體進入採訪必要時，建議配戴口罩、使用乾洗手、登記姓名後進入，惟非必要請勿走動採訪，儘量於會議室內之指定媒體區域現場狀況保持距離入座。

▲立法院委員會開會，助理跟幕僚人員擠滿會議室。（圖／記者呂佳賢攝）



根據立法院27日最新發布之「立法院會議室人員進出調整措施說明」，表示因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續，為避免群聚增加感染風險，以及維護與會者健康並兼顧議事運作順暢，將再度採取防疫新措施措施。

新措施明定，自3月30日開始，各委員會會議室以發放號碼牌方式進行人數管理，除立法委員及各部會首長外，限制群賢樓9樓大禮堂最多容納80人、其餘各會議室最多容納50人，立法委員、部會首長助理或幕僚以1人隨行為限。

新措施說明，30日起僅預留二成號碼牌予媒體，群賢樓9樓大禮堂16張，其餘各會議室10張；工作人員及黨團助理為群賢樓9樓大禮堂25張，其餘各會議室22張；列席人員為群賢樓 9樓大禮堂39張，其餘各會議室18張，發放時間為每日上午8時20分至8時50分，號碼牌需於離開時交回，俾循環發放其他與會者使用。

▲立法院在電梯地板用膠帶貼出九宮格，限制每次最多只能9人搭乘。（圖／記者林銘翰攝）



此外，立法院迄今已實施多項防疫措施，包括在電梯地板用膠帶貼出九宮格，限制每次最多只能9人搭乘，保持距離並應避免交談；康園餐廳特別訂製透明壓克力隔板放在桌上，維護用餐環境安全；以及合作社附設小吃部不開放內用，僅供外帶。

立法院秘書長林志嘉表示，若2位立法委員確診，立法院就會關閉院區改成視訊遠距會議，針對視訊會議已在上週就院務會議進行操演，經過與國民黨立委、程序委員會召委曾銘宗的討論，31日將在程序委員會進行第二階段的測試。

林志嘉說，屆時包括曾銘宗與所有程序委員會的委員，都會待在自己的辦公室進行視訊會議，如果當天運作順利，接下來就會再拜託其中一個常設委員會進行實作。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎單日再增15例境外移入 多在美、英兩國就學或工作

►蘇貞昌：陳時中第一線防疫指揮工作非常好！我們不會換

►北市首長們盡量避免民間活動 黃珊珊：風險也是要顧

更多熱門新聞...

►新北居家檢疫累計2.2萬人 侯友宜與百貨商圈業者研商控管人流

►「外交部＋網友怒」讓BBC刪報導 蘇貞昌：這對英國情侶講話不是事實

►英情侶道歉了！嫌防疫所像監獄、吃很差 主動傳訊：我只能說對不起

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！