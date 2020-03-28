台大槓上中研院？張上淳緩頰「有誤會」　陳時中：將訂資訊公開準則

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

中研院日前爆發群聚感染，但隨後台灣大學希望索取確診者足跡資訊時，遭中研院拒絕，而台大也在昨晚罕見發文動怒。對此，台大副校長張上淳今（28日）緩頰指出，雙方溝通上可能有些落差。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，指揮中心未來會訂定準則讓各單位依循。

中央研究院日前爆發群聚感染，因台灣大學與中研院關係密切，希望索取確診者足跡資訊，但中研院回應「衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊」，台大昨日罕見深夜發文指出，少部分人因不理解本校措施而率爾批評，「深表不以為然」。

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張上淳今日出席中央流行疫情指揮中心記者會時表示，有關中研院與台大兩邊的說法，他認為是「認知上有點落差」，據他了解是昨日指揮中心認為中研院已經有公布相當的資訊給外界知道，但台大負責疫情的副校長與中研院溝通中有些誤會，原本希望達成雙方是可以資訊透明的，但可能雙方無法得到足夠的資訊，而產生了誤會。

陳時中也說，未來個案將越來越多，這次的誤解可能也是處理方式或溝通沒有完全，產生一些誤解，「我覺得沒必要」，她認為，未來發生狀況時，各機關應密切合作，才對疫情的控制有幫助，未來指揮中心將訂定準則，供各單位依循。

