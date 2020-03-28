湖北台人返台一定要「類包機」！蘇貞昌：多一點防疫、少一點政治

▲行政院長蘇貞昌接受聯訪。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不過，中國大陸近日解封湖北，滯留當地國人預計將在29、30日以類包機方式返台。行政院長蘇貞昌28日受訪時強調，為了飛機上及在台灣的國人健康，一定要以類包機方式進行，他也喊話中國大陸，多一點防疫、少一點政治。

蘇貞昌表示，對滯留武漢的國人同胞回國，政府用盡心力。第一趟包機，卻因為中國大陸的變化出了好多問題，甚至有不在名單上的人也塞進來，還是確診病例，讓我們防疫出現破口，防疫人員負擔很重。

蘇貞昌指出，第二趟包機，我們還是依蔡總統指示堅持，弱勢優先、防疫優先、量力而為，第二趟包機在一波三折後終於成行，現在所有強制檢疫隔離的回台同胞，也都已經安全出關。

蘇貞昌說，聽中國大陸宣布說，武漢也要起風，而在武漢的國人同胞可以出關的話，因為我們還留有五個機場往來，所以我們認為，依照疾管署防疫中心專家會議結論，就是回來的一定是要類包機方式，哪一天、哪一班都決定好這樣才好，讓整個飛機上的旅客也可以安全，回國後也讓兩千三百萬同胞獲得保障。

蘇貞昌強調，但看起來中國大陸方面種種做法不斷，中國大陸對於台灣滯留武漢的國人回國的事情，實在是讓台灣覺得，應該多一點防疫、多一點讓國人同胞順利，少一點政治會比較好。