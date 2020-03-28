　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

湖北台人返台一定要「類包機」！蘇貞昌：多一點防疫、少一點政治

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌接受聯訪。（資料照／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌接受聯訪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不過，中國大陸近日解封湖北，滯留當地國人預計將在29、30日以類包機方式返台。行政院長蘇貞昌28日受訪時強調，為了飛機上及在台灣的國人健康，一定要以類包機方式進行，他也喊話中國大陸，多一點防疫、少一點政治。

蘇貞昌表示，對滯留武漢的國人同胞回國，政府用盡心力。第一趟包機，卻因為中國大陸的變化出了好多問題，甚至有不在名單上的人也塞進來，還是確診病例，讓我們防疫出現破口，防疫人員負擔很重。

蘇貞昌指出，第二趟包機，我們還是依蔡總統指示堅持，弱勢優先、防疫優先、量力而為，第二趟包機在一波三折後終於成行，現在所有強制檢疫隔離的回台同胞，也都已經安全出關。

蘇貞昌說，聽中國大陸宣布說，武漢也要起風，而在武漢的國人同胞可以出關的話，因為我們還留有五個機場往來，所以我們認為，依照疾管署防疫中心專家會議結論，就是回來的一定是要類包機方式，哪一天、哪一班都決定好這樣才好，讓整個飛機上的旅客也可以安全，回國後也讓兩千三百萬同胞獲得保障。

蘇貞昌強調，但看起來中國大陸方面種種做法不斷，中國大陸對於台灣滯留武漢的國人回國的事情，實在是讓台灣覺得，應該多一點防疫、多一點讓國人同胞順利，少一點政治會比較好。

ET快訊
醫療體系崩潰「剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人..爆發
劉真2個月前才發現「心臟出問題」　因4歲女兒大哭…醫查覺不對
「部長把署長法辦從來沒有！」　蘇貞昌：移送當天晚上才打給我
酒駕男拒檢撞警...警急開槍制止！後座女乘客中彈　送醫搶救亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

「通力合作打勝仗！」侯友宜以「棒球隊」為例：全力做好自己的角色

政治檔案繼續解密　蔡英文：政府機關就該推動轉型正義

陳時中讚柯、侯「有肚量」　地方政府合作防疫才會成功

警政署長陳家欽涉人事弊案　蘇貞昌要他「坦然面對司法」

柯文哲感謝前線醫護　照顧確診案例「心裡還是毛毛的」

柯文哲預估「疫情還會拖很久」理由曝光　這4區還沒有明顯案例

湖北台人返台一定要「類包機」！蘇貞昌：多一點防疫、少一點政治

黃智賢酸政府「自吹自擂防控一流」：為什麼不集中檢疫

蘇貞昌2點交代陳家欽：堅守崗位！用司法程序證明清白

「部長把署長法辦從來沒有！」蘇貞昌動怒：移送當天晚上才打給我

不到1500元吃到日本和牛、波士頓龍蝦　初魚鐵板燒插旗信義安和商圈

擅自回收洗衣機！妹子買新的「搬家直接扛走」　親戚便宜租…1年後氣炸

LIFE・經典／與絕景共存的「鳥箱」旅艙　不破壞土地的美麗體驗

2020北美「最省油休旅車」排行　福特新Kuga、現代Venue都上榜

中國製快篩試劑「準確率僅30%」　土耳其果斷放生：用了是犯大錯

水上涼亭超夢幻！隱身台中的古宅餐廳　麻油雞濃郁、雞肉鮮嫩多汁

勇闖美國決戰時裝伸展台！五位影響Cha Cha喳喳的設計師

「通力合作打勝仗！」侯友宜以「棒球隊」為例：全力做好自己的角色

防疫期間衝電影院！　台中哥一進影廳傻住：還需要戴口罩嗎

政治檔案繼續解密　蔡英文：政府機關就該推動轉型正義

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

政治熱門新聞

快訊／陳家欽涉遭移送法辦　蘇貞昌震怒：事先沒被告知！

幕後／第三批返台包機陷入卡關　台商內部群組訊息曝光

陳學聖：陳時中行政院副院長起跳　2022年可能選市長

「部長把署長法辦從來沒有！」蘇貞昌動怒：國人一定看不懂為何這樣亂

在台辦事處聲明大逆轉！情侶還原真相

日產1300萬片口罩去哪了？蘇貞昌「算給你聽」允諾公開數量流向

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

張雅琴怒批韓國瑜：不要告那些可憐、沒多少薪水的在地記者

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

段宜康道歉了！　指控馬英九「收企業1億元」

對岸恐ECFA中止　沈榮津說話了

英國情侶、大亨媳婦惹議　張雅琴：不檢疫就滾蛋

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

ET民調／78.2％民眾認同封城措施

更多熱門

相關新聞

柯文哲估「疫情還會拖很久」

柯文哲估「疫情還會拖很久」

衛福部長陳時中與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜三人28日於一場公益活動同台，送出300個惜食愛心便當給醫護人員，以及居家隔離民眾。針對新冠肺炎疫情，柯文哲致詞時提及，現在是世界地球村，這個疫情應該還會拖很久。

金價本周大漲近10%　創金融海嘯以來最大周漲幅紀錄

金價本周大漲近10%　創金融海嘯以來最大周漲幅紀錄

史上最貴優酪乳！居家檢疫男落跑「恐罰百萬」

史上最貴優酪乳！居家檢疫男落跑「恐罰百萬」

蘇貞昌2點交代陳家欽：堅守崗位！用司法程序證明清白

蘇貞昌2點交代陳家欽：堅守崗位！用司法程序證明清白

香港禁4人以上聚集！關閉電影院等娛樂場所

香港禁4人以上聚集！關閉電影院等娛樂場所

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫包機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

即／西班牙王室成員　新冠肺炎病逝

印度超級傳播者　4萬人強制隔離

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

更多

最夯影音

更多
巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面