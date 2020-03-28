史上最貴優酪乳！三重居家檢疫男嘴饞落跑「恐罰百萬」　看到警秒嚇歪

記者陳豐德／新北報導

還敢趴趴走？新北市三重警方27日晚間接獲一名黃姓居家檢疫男子外出警示訊息，立即派員警前往查處，警方到場時，黃男正好回到家，手裡還拿著一瓶優酪乳，並供稱只是走到住家巷口的超商買飲料，因違規事證明確，警方將函報衛生局裁處，開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰，黃男即面色鐵青、悔不當初。。

▲三重居家檢疫男外出買一瓶50元的優酪乳，最重可罰100萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，黃男（27歲）出門時為晚間9時30分，疑因嘴饞想喝優酪乳，以步行方式至巷口超商購買，不過他一走出家門，警方的防疫專用手機立即接獲警示訊息，旋即派遣轄區專責警力到住家查看，到場時黃男剛好從外自行返家，一看到站在家門口的員警，自知事情大條，神色相當緊張。

員警警告他「居家檢疫就是跟你講說完全不能出門，你吃的就完全要在這個地址，那你剛剛離開的時間還記得嗎？」黃男表示約為10分鐘前，還說是步行前去三和路上的7-11超商，購買一瓶價值50元的優酪乳，被警方確認完身分後，就想趕緊躲進屋內，疑似以為這樣就不會被開罰。

警方表示，黃男因違反居家檢疫規定，且違規外出事證明確，將函報衛生局裁處，開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰，警方也呼籲，新型肺炎感染高峰期，呼籲居家檢疫(隔離)之民眾務必遵守相關規定，不要再有投機僥倖心態，到處趴趴走，以免害人害己。

▼黃姓男子看到員警相當緊張。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►載孕妻車禍「1屍2命」 癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

►「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱 怒捶玻璃大爆血險斷命

►影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴