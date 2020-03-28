香港禁4人以上聚集！關電影院等娛樂場所「違者罰19萬元囚半年」

▲香港特首林鄭月娥（中）出席抗疫記者會。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府27日晚間宣布，為了防止新冠肺炎擴散，從29日起禁止超過4人在公眾場所聚集，關閉健身房、公共娛樂場所（電影院）在內的6類場所，對餐飲業實施6大要求，包含每張桌子不能坐超過4人、顧客數不得超過座位的一半等。

香港特首林鄭月娥在抗疫記者會上表示，她周一建議透過修法來禁止餐廳、酒吧販售及供應酒類飲品，引起了社會很多討論，她也與餐飲業者進行了討論，認為只是禁酒並非對症下藥手段，「香港已經出現了公共危急的情況下，我們須要以更嚴厲的手段，包括立法禁止，從而去減低甚至阻止人多聚集的活動，無論這些人多聚集的活動是在何種處境或何種行業進行。」

林鄭月娥指出，行政會議在今日下午召開了一個特別會議，通過了兩條在《預防及控制疾病條例》下的新增規例，第一條規例是禁止多於四人在公眾地方的群組聚集，第二條規例是管制餐飲業務和若干處所的營運，「這些都是為了應對公共衛生緊急狀態的臨時措施，將會由食物及衛生局局長以發出指示的方式，在一個指明期間有效，而每一次發出指示的指明期間都不會超過14天， 若14天後發覺還需要延續，會發出一個指示再生效另外14天。」

林鄭月娥提到，新增的第一條規例是禁止群組聚集，簡單來說，就是多於四人聚集在一起便會被禁止、便是違法，「但大家都可想像，日常生活和城市運作中，很多聚會或聚集會超過四個人，所以規例提供了一系列豁免的群組聚集，包含法庭、立法會和區議會的程序，還有喪禮和婚禮等。」

林鄭月娥表示，第二個規例分兩個部分，第一個部分針對餐飲業務，即所有領牌的酒樓、食肆（餐廳）、咖啡店、酒吧，都須要遵循以下六項要求。第一，食肆可以用的座位不超過正常提供座位的50％，即是就算坐滿，都只能是食肆裏的一半；第二，枱（飯桌）與枱之間至少要有1.5米距離或有其他分隔安排；第三，每張枱不能夠多於四個人；第四，在食肆裏都要佩戴口罩，無論是顧客或工作人員，當然顧客在飲食期間可以除下口罩，但飲食完畢聊天時亦要戴回口罩；第五，進入食肆的所有人都要探測體溫；第六，食肆要提供消毒潔手液給進入食肆的人使用。

林鄭月娥還說，規例的第二部分是其他場所，規例將會要求關閉以下場所，一共有六類場所將會在規例生效後要關閉。第一，遊戲機中心（amusement game centre），這些是有法例規定、有定義的；第二，浴室（澡堂、bathhouse）；第三，健身中心（fitness centre）；第四，遊樂場所（place of amusement），簡單來說包括桌球室、保齡球場、公眾溜冰場；第五，公眾娛樂場所（place of public entertainment），這包括電影院；第六，供租用舉行社交聚會的處所，一般稱為派對房間。

林鄭月娥強調，上述對於行業的管制，無可避免會打擊現時這些行業的生意，可以說是雪上加霜，亦會影響受僱的員工，政府非常理解和明白，但為了公共衛生和抗疫工作，必須要走這一步，「我在此可以承諾，特區政府會提供財政支援，而財政支援的方向是要求僱主不要在這段期間因為這些措施而裁員。如果他們在這段時間裁員，恐怕會影響他們日後申請這些財政支援，例如津貼的資格，而我們這些財政支援亦會以保障員工為主。」

香港《預防及控制疾病條例》新增規例：

一、 從29日起，禁止4人以上在公共場所聚集，但婚禮、喪禮、為交通運輸、為執行政府職能、為工作地點工作而進行的聚集可豁免，期限為14天。

二、 從28日下午6點起，餐飲店（酒樓、食肆、咖啡店、酒吧等）客人數不得超過總座位數50％、飯桌之間要保持1.5公尺的距離，每桌不能坐超過4人，客人除了用餐都要戴上口罩，入場要量體溫，使用消毒液，期限為14天。

三、 從28日下午6點起，關閉6類場所，包含遊戲機中心、浴室（澡堂）、健身中心、遊樂場所（桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等）、公眾娛樂場所（電影院等）、供租用舉行社交聚會的處所（派對房間），期限為14天。

此外，若組織、參加禁止的聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，都屬於犯罪，最高可被判處5萬港元罰款（約19萬元新台幣），及監禁六個月。