　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港禁4人以上聚集！關電影院等娛樂場所「違者罰19萬元囚半年」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／港府）

▲香港特首林鄭月娥（中）出席抗疫記者會。（圖／香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府27日晚間宣布，為了防止新冠肺炎擴散，從29日起禁止超過4人在公眾場所聚集，關閉健身房、公共娛樂場所（電影院）在內的6類場所，對餐飲業實施6大要求，包含每張桌子不能坐超過4人、顧客數不得超過座位的一半等。

香港特首林鄭月娥在抗疫記者會上表示，她周一建議透過修法來禁止餐廳、酒吧販售及供應酒類飲品，引起了社會很多討論，她也與餐飲業者進行了討論，認為只是禁酒並非對症下藥手段，「香港已經出現了公共危急的情況下，我們須要以更嚴厲的手段，包括立法禁止，從而去減低甚至阻止人多聚集的活動，無論這些人多聚集的活動是在何種處境或何種行業進行。」

▲▼港府湖北包機1人確診！兩天接回469人「上機前量4次體溫」。（圖／香港政府）

林鄭月娥指出，行政會議在今日下午召開了一個特別會議，通過了兩條在《預防及控制疾病條例》下的新增規例，第一條規例是禁止多於四人在公眾地方的群組聚集，第二條規例是管制餐飲業務和若干處所的營運，「這些都是為了應對公共衛生緊急狀態的臨時措施，將會由食物及衛生局局長以發出指示的方式，在一個指明期間有效，而每一次發出指示的指明期間都不會超過14天， 若14天後發覺還需要延續，會發出一個指示再生效另外14天。」

林鄭月娥提到，新增的第一條規例是禁止群組聚集，簡單來說，就是多於四人聚集在一起便會被禁止、便是違法，「但大家都可想像，日常生活和城市運作中，很多聚會或聚集會超過四個人，所以規例提供了一系列豁免的群組聚集，包含法庭、立法會和區議會的程序，還有喪禮和婚禮等。」

▲▼港府湖北包機1人確診！兩天接回469人「上機前量4次體溫」。（圖／香港政府）

林鄭月娥表示，第二個規例分兩個部分，第一個部分針對餐飲業務，即所有領牌的酒樓、食肆（餐廳）、咖啡店、酒吧，都須要遵循以下六項要求。第一，食肆可以用的座位不超過正常提供座位的50％，即是就算坐滿，都只能是食肆裏的一半；第二，枱（飯桌）與枱之間至少要有1.5米距離或有其他分隔安排；第三，每張枱不能夠多於四個人；第四，在食肆裏都要佩戴口罩，無論是顧客或工作人員，當然顧客在飲食期間可以除下口罩，但飲食完畢聊天時亦要戴回口罩；第五，進入食肆的所有人都要探測體溫；第六，食肆要提供消毒潔手液給進入食肆的人使用。

林鄭月娥還說，規例的第二部分是其他場所，規例將會要求關閉以下場所，一共有六類場所將會在規例生效後要關閉。第一，遊戲機中心（amusement game centre），這些是有法例規定、有定義的；第二，浴室（澡堂、bathhouse）；第三，健身中心（fitness centre）；第四，遊樂場所（place of amusement），簡單來說包括桌球室、保齡球場、公眾溜冰場；第五，公眾娛樂場所（place of public entertainment），這包括電影院；第六，供租用舉行社交聚會的處所，一般稱為派對房間。

▲▼香港特首林鄭月娥為長者派發口罩。（圖／香港特區政府）

林鄭月娥強調，上述對於行業的管制，無可避免會打擊現時這些行業的生意，可以說是雪上加霜，亦會影響受僱的員工，政府非常理解和明白，但為了公共衛生和抗疫工作，必須要走這一步，「我在此可以承諾，特區政府會提供財政支援，而財政支援的方向是要求僱主不要在這段期間因為這些措施而裁員。如果他們在這段時間裁員，恐怕會影響他們日後申請這些財政支援，例如津貼的資格，而我們這些財政支援亦會以保障員工為主。」

香港《預防及控制疾病條例》新增規例：

一、 從29日起，禁止4人以上在公共場所聚集，但婚禮、喪禮、為交通運輸、為執行政府職能、為工作地點工作而進行的聚集可豁免，期限為14天。

二、 從28日下午6點起，餐飲店（酒樓、食肆、咖啡店、酒吧等）客人數不得超過總座位數50％、飯桌之間要保持1.5公尺的距離，每桌不能坐超過4人，客人除了用餐都要戴上口罩，入場要量體溫，使用消毒液，期限為14天。

三、 從28日下午6點起，關閉6類場所，包含遊戲機中心、浴室（澡堂）、健身中心、遊樂場所（桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等）、公眾娛樂場所（電影院等）、供租用舉行社交聚會的處所（派對房間），期限為14天。

此外，若組織、參加禁止的聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，都屬於犯罪，最高可被判處5萬港元罰款（約19萬元新台幣），及監禁六個月。

ET快訊
醫療體系崩潰「剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人..爆發
劉真2個月前才發現「心臟出問題」　因4歲女兒大哭…醫查覺不對
「部長把署長法辦從來沒有！」　蘇貞昌：移送當天晚上才打給我
酒駕男拒檢撞警...警急開槍制止！後座女乘客中彈　送醫搶救亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部約談3美媒北京負責人：有怨氣找美國政府發洩！

捷克中國大使館回應「試劑盒錯誤率80%」　是使用方法不當！

香港禁4人以上聚集！關電影院等娛樂場所「違者罰19萬元囚半年」

湖北江西省界爆衝突！雙方警察激烈扭打...民眾「掀翻警車」鼓掌歡呼

李蘭娟「5天改變中國命運」　揭開「武漢封城」決策祕辛：驚心動魄

香港全球金融中心指數排名跌至第6　廣州首度擠入前20

逐步解封！武漢火車站開門迎客　地鐵也重啟「座椅只能坐3人」

「台北法案」生效　國台辦批美：毫無道理、自相矛盾

習近平親自主持會議：國內外疫情正發生「新重大變化」

中國醫生預估：如正常生活，80億人感染新冠病毒「只需21天」

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

陸外交部約談3美媒北京負責人：有怨氣找美國政府發洩！

捷克中國大使館回應「試劑盒錯誤率80%」　是使用方法不當！

香港禁4人以上聚集！關電影院等娛樂場所「違者罰19萬元囚半年」

湖北江西省界爆衝突！雙方警察激烈扭打...民眾「掀翻警車」鼓掌歡呼

李蘭娟「5天改變中國命運」　揭開「武漢封城」決策祕辛：驚心動魄

香港全球金融中心指數排名跌至第6　廣州首度擠入前20

逐步解封！武漢火車站開門迎客　地鐵也重啟「座椅只能坐3人」

「台北法案」生效　國台辦批美：毫無道理、自相矛盾

習近平親自主持會議：國內外疫情正發生「新重大變化」

中國醫生預估：如正常生活，80億人感染新冠病毒「只需21天」

不到1500元吃到日本和牛、波士頓龍蝦　初魚鐵板燒插旗信義安和商圈

擅自回收洗衣機！妹子買新的「搬家直接扛走」　親戚便宜租…1年後氣炸

LIFE・經典／與絕景共存的「鳥箱」旅艙　不破壞土地的美麗體驗

2020北美「最省油休旅車」排行　福特新Kuga、現代Venue都上榜

中國製快篩試劑「準確率僅30%」　土耳其果斷放生：用了是犯大錯

水上涼亭超夢幻！隱身台中的古宅餐廳　麻油雞濃郁、雞肉鮮嫩多汁

勇闖美國決戰時裝伸展台！五位影響Cha Cha喳喳的設計師

「通力合作打勝仗！」侯友宜以「棒球隊」為例：全力做好自己的角色

防疫期間衝電影院！　台中哥一進影廳傻住：還需要戴口罩嗎

政治檔案繼續解密　蔡英文：政府機關就該推動轉型正義

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

大陸熱門新聞

父腦瘤住院！因新冠肺炎被趕回家病逝

專家：如正常生活，80億人全部感染只需21天

武漢直飛遭拒　新華社：台灣當局製造歧視

習近平主持會議：國內外疫情發生重大變化

下課回家被盯上！高一女隔天慘變「蜷曲焦屍」

武漢封城決策內幕曝！女院士立大功

美通過台北法案！　耿爽：實施將遭中方「堅決反擊」

美國女困倫敦拍片哭求：我想回中國

即／28日凌晨起進入上海　要集中隔離

李蘭娟「5天改變中國命運」　揭武漢封城決策祕辛

「台北法案」生效　國台辦批美：毫無道理、自相矛盾

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

湖北江西省界爆衝突！一片混戰

武漢火車站開門迎客　地鐵也重啟了

更多熱門

相關新聞

彰化增2留學生確診　累計12案

彰化增2留學生確診　累計12案

新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心27日指出，確診病例已到267例，彰化縣衛生局今天再公布2例確診，也就是中央公布案236及案242境外移入，分別為留學歐洲女學生、及英國男留學生，皆為20多歲，目前皆收治醫院治療，同住家屬4人，已採檢，居家隔離，至今累計已12名確診。

陸外交部約談3美媒北京負責人「嚴正交涉」

陸外交部約談3美媒北京負責人「嚴正交涉」

納達爾跨界聯手賈索募款目標1100萬歐元

納達爾跨界聯手賈索募款目標1100萬歐元

網爆彭于晏染新冠肺炎　工作室發聲明

網爆彭于晏染新冠肺炎　工作室發聲明

雲林第4例確診　機上狂咳下機即送醫

雲林第4例確診　機上狂咳下機即送醫

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎香港電影院香港林鄭月娥

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

即／桃園男正要去上大夜班！遭路人猛刺亡

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

N號房趙主彬「侵犯伸狼爪」女團APINK普美！

檢疫趴趴走挨罰　台中夫妻落跑離境

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

即／西班牙王室成員　新冠肺炎病逝

印度超級傳播者　4萬人強制隔離

快訊／酒駕男拒檢撞警　後座女乘客中彈

更多

最夯影音

更多
巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面