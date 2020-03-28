柯文哲預估「疫情還會拖很久」理由曝光　這4區還沒有明顯案例





▲台北市長柯文哲出席惜食台灣關懷醫護最前線活動。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵、張乃文、蘇晏男、陳家祥、羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜三人28日於一場公益活動同台，送出300個惜食愛心便當給醫護人員，以及居家隔離民眾。針對新冠肺炎疫情，柯文哲致詞時提及，現在是世界地球村，這個疫情應該還會拖很久。

柯文哲28日出席「惜食台灣關懷醫護最前線」活動，他在致詞時提到，惜食本身是愛惜食物，有環保的精神，今天便當送給社會弱勢也是有愛心的行為，所以這是環保兼顧愛心的活動。特別在防疫期間還做便當送給醫護人員，是很典型的公私協力例子。

柯文哲說，這個場地原本是閒置空間，而他很反對有閒置空間養蚊子，所以很感謝惜食台灣行動協會願意出錢，把本來破破舊舊的房子，不管裡面廚具要更新，以及整個房子包括管線重新做，這花了不少錢。未來北農會給予協助、合作，之後北農董事長會再連繫協會，看怎麼進行協助。

柯文哲感謝陳時中在疫情緊張的時候來參加活動，而自己跟侯友宜也在很多市政議題上有交流，這不只是公私協力，也是雙北合作。

柯文哲表示，「這個疫情，我認為還會拖很久！我看整個分布圖，非洲、南美洲，甚至東南亞、印度，到現在還沒有很明顯案例，所以未來時間還會慢慢蔓延。現在是世界地球村，所以我的判斷是疫情還會拉一段時間。」

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