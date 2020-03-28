「部長把署長法辦從來沒有！」蘇貞昌動怒：移送當天晚上才打給我





▲警政署長陳家欽 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

警政署長陳家欽遭內政部移送法辦一事引發喧然大波。行政院長蘇貞昌28日一早受訪時相當不滿，直指部長把署長移送法辦是從來沒有的事，「國人一定看不懂為何這樣亂！」

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，不過，卻被北檢認為函送內容程序不完備，將全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。

蘇貞昌28日受訪時表示，「這件事情我心頭很沉重，部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事。這麼重大的事情，如果部長覺得署長不適任，應該先跟我報告，也可以直接把他拉下來、調整職務，但過去這段時間以來，從來沒有來跟我講，而是到移送法辦當天晚上八點多，才來打電話給我辦公室主任，說是因為忙來向我報告，竟然是這樣的理由 。」

蘇貞昌還原事件，到了事情第二天，才傳簡訊來說，是不要重蹈過去黃世銘洩密案的覆轍，所以認為不宜向上級長官報告。他怒嗆，內政部方面三次改口，國人一定看不懂，為什麼要在疫情嚴峻的時候這樣亂，一定也不樂見這樣亂。他交代陳家欽，坦然面對司法，用司法程序還自己清白。

蘇貞昌所提之黃世銘案，前檢察總長黃世銘在2014年「九月政爭」時監聽民進黨立委柯建銘通訊內容，並向當時的總統馬英九報告，引發喧然大波，柯建銘因此提告，一審求償獲判62萬元。

針對蘇貞昌表示，「部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事，這麼重大的事情，事前徐國勇都沒有跟他報告」。政風人員透露，政風處若移司法機關的調查報告幾乎都是列「密件」，當初民進黨批評馬總統找黃世銘跟他報告國會議長關說司法案，並告發馬英九等人洩密，徐不跟蘇報告警政署長陳家欽案，應該也是這個道理。

警政署長案內政部不干涉調查，7點說明如下：

一、靠北警察之Line群組已經在群組就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間。因Line群組屬於封密性群組，部長無從得知。

二丶週刊大篇幅報導，內政部才知道此事，政風處即進行調查。內政部同時接獲甚多檢舉函，內容涉及有另三位警官亦違法升官事，檢舉內容非常具體，政風處亦依法進行調查。因政風單位屬於一條鞭制度，其人事和業務皆直屬法務部廉政署，因此，調查之過程及內容，依法部長也不得干涉，更不能不准政風單位調查。

三丶政風處調查中，立法委員林思銘，對署長陳家欽違法升官案，提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時部長即回答，此案政風室已經在主動調查，部長不介入。

四丶在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過其遭調查之內容。因政風處業務有其獨立性，部長不宜干涉，所以部長亦不宜向處長探尋調查內容及結果。

五丶因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，內政部長對政風處之移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處之陳報，以內政部公文名義函送，若部長拒絕以內政部名義發文，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要之爭議，因此，部長乃依政風處陳報，以內政部名義函送，由法務部丶廉政署及監察院調查。

六、警政署為治安機關，工作極為辛苦！內政部與警政署同心維護治安，立場一致，絕對沒有所謂內鬥。

七丶政風單位移送調查，部長在當天即透過院長辦公室主任向院長報告！