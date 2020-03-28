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陳家欽遭政風處函送　葉毓蘭：疫情當頭還在搞政治鬥爭

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▲▼立法院院會,葉毓蘭。（圖／記者李毓康攝）

▲葉毓蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，卻被北檢認為函送內容程序不完備，將全案退回。相關爭議一出，內鬥傳聞不斷。對此，立委葉毓蘭批評，疫情當頭還有時間搞政治鬥爭。

「疫情嚴峻的當頭，處理危機都來不及了，還有時間在搞政治鬥爭？」葉毓蘭27日在臉書上表示，這段時間因為國營事業董座的人事案，民進黨派系劇烈人事鬥爭逐漸檯面化，但是警察是政府施政最重要的幫手，本來就不應該淪為派系鬥爭或政治酬分贓的籌碼。

葉毓蘭認為，民進黨應針對這種無孔不入浮濫的人事酬庸案澈底檢討、節制，但是對於公務部門，尤其是最需要被人民信任的警察機關，絕對不要讓政治黑手介入。

葉毓蘭提到，在疫災期間，政府的許多防疫與管制措施，都需要警察全力投入，如今以三名機要秘書的升遷案瑕疵為由，急吼吼的移送署長，再被北檢以「程序不完備」退案，除了坐實漫天飛舞的陰謀論外，看不出有任何實際的意義。但是識者皆知，項莊舞劍，意在沛公，哪裡是為了那三個兩線三升兩線四的中階警官缺？而是在三線三、三線四的高階警官職缺的主導權罷了。

葉毓蘭表示，警政署也應該要檢討，盡速讓人事制度化，減少政治介入的空間，讓警察成為人民的警察、國家的警察，而非派系的莊丁，「請給警察不受政治傷害的權利」。

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