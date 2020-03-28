快訊／警政署長陳家欽遭移送法辦　蘇貞昌震怒：事先沒被告知！





▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，不過，卻被北檢認為函送內容程序不完備，將全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。行政院長蘇貞昌28日一早受訪時震怒表示，自己沒有事先被告知。

陳家欽被法辦也引發內鬥說。蘇貞昌28日受訪時表示，心頭很沉重，部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事，這麼重大的事情，如果部長覺得署長不適任，應該先跟他報告，也可以直接拉下來、調整職務，但過去這段時間以來，都沒有來報告。

蘇貞昌說，而是到移送法辦當天晚上八點多，徐國勇才來打電話給自己辦公室主任，說是因為忙沒來報告，竟然是這樣的理由，第二天傳簡訊來說，是不要重蹈過去洩密案的覆轍，所以認為不宜向上級長官報告。

蘇貞昌指出，他特別找羅政委、法律專家做研究，其實政風人員，所屬廉政署組織法明定，政風人員不是檢察官，也不是司法警察官，沒有司法調查權，沒有警察調查權，政風所做的調查只是行政調查，不是刑事偵查，沒有所謂偵查不公開的事情。

蘇貞昌不滿表示，看昨天內政部聲明，又變成所謂的政風一條鞭，這已經是第三次改口，「我想當疫情嚴峻的此時此刻，國人同胞一定看不懂為什麼要這樣亂！一定也不樂見這樣亂。」

蘇貞昌透露，昨天特別要警政署長來，說有兩點交代。第一，堅守岡位，疫情嚴峻此刻，要好好帶著七萬多警察同仁作好防疫治安；第二，坦然面對，既然長官這樣處理，已經進入司法，也只有坦然面對，用司法程序來證明清白。

蘇貞昌所提之黃世銘案，前檢察總長黃世銘在2014年「九月政爭」時監聽民進黨立委柯建銘通訊內容，並向當時的總統馬英九報告，引發喧然大波，柯建銘因此提告，一審求償獲判62萬元。

針對蘇貞昌表示，「部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事，這麼重大的事情，事前徐國勇都沒有跟他報告」。政風人員透露，政風處若移司法機關的調查報告幾乎都是列「密件」，當初民進黨批評馬總統找黃世銘跟他報告國會議長關說司法案，並告發馬英九等人洩密，徐不跟蘇報告警政署長陳家欽案，應該也是這個道理。

警政署長案內政部不干涉調查，7點說明如下：

一、靠北警察之Line群組已經在群組就陳家欽違法升官之事，討論了一段時間。因Line群組屬於封密性群組，部長無從得知。

二丶週刊大篇幅報導，內政部才知道此事，政風處即進行調查。內政部同時接獲甚多檢舉函，內容涉及有另三位警官亦違法升官事，檢舉內容非常具體，政風處亦依法進行調查。因政風單位屬於一條鞭制度，其人事和業務皆直屬法務部廉政署，因此，調查之過程及內容，依法部長也不得干涉，更不能不准政風單位調查。

三丶政風處調查中，立法委員林思銘，對署長陳家欽違法升官案，提出質詢，並要求就此案偽造文書嫌疑進行調查，當時部長即回答，此案政風室已經在主動調查，部長不介入。

四丶在政風處調查過程中，陳家欽從未向內政部報告過其遭調查之內容。因政風處業務有其獨立性，部長不宜干涉，所以部長亦不宜向處長探尋調查內容及結果。

五丶因為政風業務屬於一條鞭，業務為法務部主管，內政部長對政風處之移送公文沒有權力去更改內容，只能依政風處之陳報，以內政部公文名義函送，若部長拒絕以內政部名義發文，政風處仍依法可逕行移送，反而變成內政部袒護，將引起不必要之爭議，因此，部長乃依政風處陳報，以內政部名義函送，由法務部丶廉政署及監察院調查。

六、警政署為治安機關，工作極為辛苦！內政部與警政署同心維護治安，立場一致，絕對沒有所謂內鬥。

七丶政風單位移送調查，部長在當天即透過院長辦公室主任向院長報告！