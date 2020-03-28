警政署長陳家欽涉人事弊案　蘇貞昌要他「坦然面對司法」

▲蘇貞昌視察台中酒廠。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌28日到台中酒廠視察防疫酒精準備情形，被問到內政部長將警政署長移送法辦一事，他說，內政部長把警政署長移送法辦，這是從來沒有的重大事情，值此防疫期間，他認為國人不會樂見為何要這麼亂，他除了要警政署長做好防疫和治安之外，也要坦然面對司法。

蘇貞昌說，如果內政部長覺得署長不適任，應該告訴他，可以直接把他拉下來，也可以調整職務，但過去這段時間以來，從來沒有跟他講，直到移送法辦的當天晚上8點多，才打電話給他的辦公室主任，而理由竟是因為忙忘了。

蘇還說，第2天部長傳簡訊解釋，是因為不要重蹈黃世銘洩密案的覆轍，所以認為不宜向上級長官報告，他特別找羅政委、法律專家做研究，其實，政風人員所屬廉政署組織法，明定政風人員不是檢察官，也不是司法警察官，沒有司法調查權、沒有警察調查權、政風所做的調查是行政調查，不是刑事偵查，沒有所謂偵查不公開的事情。

而昨天內政部的聲明，又變成政風一條鞭，這已經是內政部第3次改口，他認為，當疫情嚴峻的此時此刻，國人同胞一定看不懂為什麼要這樣亂，一定也不樂見這樣亂，他特別找來警政署長，做兩點交代，一是堅守崗位，在疫情嚴峻的此時此刻，好好帶著7萬多名警察人員做好防疫跟治安，第二、坦然面對，長官已經這樣子處理而且已經進入司法，只有坦然面對，用司法程序來證明清白和對錯。

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