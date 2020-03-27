網怨超商口罩「包裝沒封」　他提「一建議」更衛生：不知政府有無考慮？

▲口罩實名制2.0，民眾須到超商領取。（圖／記者陳詩璧攝）

記者張嘉晏／綜合報導

本站26日新聞《口罩2.0超商放領順爆！他一取卻發現「小缺點」》中提到，有民眾反映部分超商只簡單使用塑膠袋裝口罩，並沒有封上開口，讓人產生衛生安全疑慮。對此有網友就提出一個建議，認為畢竟都要包裝了，其實可以在口罩出廠時就直接「3片一裝密封」。

口罩2.0在昨日開放領貨，參與民眾普遍的評價都是「很順」、「7元運費花得很值得」，但也有人反映，店員並沒有將信封／塑膠袋封口封起來，算是小缺點之一。

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對此就有鄉民回文表示，既然在超商端都要花材料把口罩包裝起來了，為何不在口罩出廠時，就順便分好3片一包？他認為，使用機器不僅可以節省人力、提高效率，也能夠將口罩密封，更加衛生，「不知道能不能做？我想這個機器成本應該也不會太貴才是？零件應該也不會缺？不知道政府有沒有考慮？」

▲ 網友建議，口罩在出廠時就先密封包裝好，讓人更安心。（圖／翻攝自PTT）

不過對此有鄉民擔心，這樣恐怕會降低口罩的日產量，「50個／包快，還是3個／包快」、「包裝跟生產是不同機器」。

另有人回應，其實萊爾富25日就在臉書表示，他們已採用「自動化包裝」的方式分裝口罩，並承諾會消毒好機器、操作人員亦會穿戴好裝備，讓民眾能夠更安心。

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