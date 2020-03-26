口罩2.0超商放領順爆！他一取卻發現「小缺點」　網+1：就怕這樣才不預購

▲網友領到口罩後，卻覺得包裝有個小缺點。（圖／記者陳詩璧攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「口罩實名制2.0」首波預購於今（26）日起至4月1日正式開放領取，有民眾一早去領口罩，狂讚直呼：「真的超方便！」表示整個領貨流程不到1分鐘就結束，相較藥局排隊領口罩實在方便太多。就有PTT網友在Gossiping板上表示，領的速度確實很快，但覺得有一個小缺點可以改善。

有網友先在PTT的Gossiping板上問卦「大家去拿口罩2.0的口罩嗎？」吸引另一位網友回文，說他去領了，「速度很快，列印一張小白單、店員刷條碼，連證件都不用看，直接把紙信封拿給你就完了，這方面給予肯定。」不過接著他點出一個小缺點，「為什麼信封不封起來？」

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這位網友表示，就算隨便一個膠帶貼一下也好，「我拿到的口罩都跑出來一部分被折到，被折到是沒差，就怕跑出來被弄髒，就算像之前塑膠袋稍微貼一貼也比較心安啊！」

▲「口罩實名制2.0」首波預購開放領取。（圖／記者蕭筠攝）

看到貼文後，就有人認為這並不影響，「去藥局領的也是這樣啊」、「你覺得很小的動作對超商來說：沒空啦」、「要不要店員幫你外送到家。」不過也有網友和原PO抱持同樣想法，「對啊！就是怕超商不衛生，所以不想網路預購。」

另外，有網友紛紛討論自己取到的不是以信封裝袋，「我拿到用塑膠袋裝的，不是信封」、「我在萊爾富拿到的是塑膠袋裝的，沒有信封。」原PO回應表示，他是在7-11取口罩的，「我拿到的是白色紙信封，7-11的，看來各家都不同」，也強調自己沒有要為難店員，「像之前超商用塑膠袋上面黏一個膠帶而已就行了。」

不少人則是點出全家的包裝最有問題，「今天在板橋某間全家拿的，一個大大的透明袋完全沒封，店內人潮多又是密閉空間，我應該是不會用這三個可能已經受到汙染的口罩了，就怕沒戴沒事戴了反而得病」、「全家+1，真的就是個普通塑膠袋隨意裝」、「剛剛去全家領，用的是茶葉蛋袋。」

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