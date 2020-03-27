蔡英文大讚他是「防疫科技國家隊」領頭羊：有著共赴國難的心情！

▲蔡英文視察中華電信防疫情況。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文27日前往中華電信愛國園區行動分公司，視察中華電信參與政府防疫情形，大讚他們是「防疫科技國家隊」領頭羊，在這一次的防疫中有著共赴國難的心情。

蔡英文致詞表示，台灣這一次在防疫工作上的表現與成就，受到國際上的肯定，很多國家都想跟台灣交換經驗，甚至想知道我們具體執行的方式。防疫工作可以有這樣的成果，最重要的關鍵在於各個領域最傑出的人才都非常主動、非常熱心，才能組成最有能量的國家隊。我國在整個疫情處理的過程中，有很多政府與民間共同組成的國家隊，而在防疫科技國家隊的領頭羊，就是中華電信。

蔡英文說，為了整個科技防疫的超前部署，她知道大家都很拚，年都還沒有過完，初二就被找回來上班，為了防疫工作，盡心盡力。她要向中華電信的所有同仁說聲「大家辛苦了」。

蔡英文感謝中華電信發揮資通訊技術的優勢，把目前很多先進的技術，應用在防疫工作裡面，讓我國的防疫工作事半功倍。透過這些系統的應用，也讓政府能夠在防疫工作上，做到最即時、最精準、最到位，對於防疫資源調配也有非常關鍵的貢獻，讓台灣變得更安全。

蔡英文提到，最近大家需要待在家裡的時間很長，中華電信也推出很多貼心的服務，除了主動打電話關懷檢疫及隔離的民眾，也提供1922專線給民眾最即時的支持。不論是在家中學習，或是在家工作的需求，中華電信也都推出相關的方案來支持，不但可以落實防疫工作，也把對民眾生活的影響減到最低。這就是利用科技解決問題、提升生活水準最好的例子。

蔡英文強調，中華電信的所有同仁，在這次科技防疫的國家隊中扮演關鍵性的角色，也扮演著國家整體防疫裡最強大的後盾。她相信同仁們不只是以一個面對日常業務的心情來處理這項任務，「各位有著共赴國難的心情」，一起面對疫情對台灣的挑戰。在這個防疫挑戰的過程中，讓我們看到台灣人在高壓之下，所展現出來的創意與無私奉獻的精神。