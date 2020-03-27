82.6%民眾都選「這項」紓困方案！楊文嘉：後面用光就慘了

新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）影響經濟甚鉅，為了解民眾看法《ETtoday新聞雲》在3月25到26日，以「手機簡訊」取得最新民調。其中，有82.6%民眾認同政府應直接發放現金或消費券，以刺激國內經濟。ETtoday《雲端最前線》的主持人楊文嘉在27日的節目上指出，現金補貼有很大機會被存起來，政府銀彈有限，現在發完「後面沒錢就慘了。」

▲新冠肺炎政府相關措施調查。（圖／ETtoday民調中心）

美國日前通過紓困法案，每人將發放1000-1200美元現金，美國財長穆努欽直言：「人民需要現金」。ET民調也顯示，超過八成台灣人有同感，認為政府該藉此刺激國內消費，更有35.2%的民眾收入已受到新冠肺炎影響。楊文嘉表示，民間可以提供不同意見給政府，一起找出最有效、及時的紓困方案，但不應是發放現金，因為「發錢是要讓你出來消費」，要是被存起來就事倍功半。

在場的華國行銷企劃部經理伍允嘉也說，台北飯店業是極度重災區，消費者幾乎八成都是國外旅客，但隨著疫情越發嚴峻，日韓歐美遊客幾乎都說拜拜了，目前住房率只在一到兩成之間，確實感到壓力。而有66.1%民眾擔心未來的收入也會收到影響，在在顯現社會大眾對未來經濟焦慮有增無減。

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