全國首例！比丘居家檢疫卻落跑遭罰1萬元　他喊沒錢…分期繳

▲全國首位比丘居檢從台中跑到花蓮，遭罰1萬元。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名陳姓比丘2月中旬回國後，原本應在台中進行居家檢疫，卻跑到花蓮，遭罰1萬元，26日行政執行署彰化分署進行現場繳納，他拿出身上所有的現金8千元，希望執行分署能同意拿一部份錢繳納，剩下的錢讓他過活，最後同意先繳2千元，其餘以分期付款方式，而這也是全國「比丘」違反居家檢疫遭罰案件首例。

據彰化分署表示，「比丘」2月16日回國後，原本應在該佛寺位於臺中市霧峰區的分寺進行居家隔離，但因擔心自己的身體狀況，就自行乘坐公車前往花蓮進行健康檢查，當發現檢查結果正常後，就決定留在花蓮，因此違反傳染病防治法第58條第3項的規定，遭罰1萬元。

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▲全國首位比丘居檢從台中跑到花蓮，遭罰1萬元。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

26日「比丘」主動電話聯絡該分署承辦人，表示如果處罰合法，他就願意繳納。該分署在「防疫超前部署」及體諒陳姓比丘舟車勞頓之考量下，隨即約在下午2時30分左右，與裁處機關南投縣衛生局人員一同在埔里公所協商繳納罰款。

「比丘」表示並不知道自己違反，對於南投縣政府的裁罰當場表示不服，彰化分署執行人員柔性勸導，即使他提起行政救濟也不會停止執行程序，因此建議他可以先繳納並同時提起行政救濟。

「比丘」經過勸說後，同意先行繳納。但是他說自己的所有財產都在身上，同時就將身上的錢掏出來，總共有8千多元。他希望執行分署能夠同意拿一部份錢繳納，剩下的錢讓他過活。彰化分署執行人員秉持「公義有愛」原則，為避免苛刻執行所可能造成社會問題，因此同意他先繳納2千元，其餘所滯欠的8千元分4期（4個月）繳納完畢，陳姓義務人當場將2千元以郵局匯款的方式繳納完畢。這是全國首次成功執行比丘違反新冠肺炎居家隔離的罰鍰案件。

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