竹市防疫計程車上路　載送居家隔離檢疫者赴防疫旅館及就醫

▲新竹市推動防疫計程車隊上路，盼能降低本市疫情。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府27日宣布成立防疫計程車隊，專門提供居家檢疫或隔離者，當需前往防疫旅館，或赴醫院進行線上診療無法取代的醫療行為時，可撥打1999申請，去程將由專責的新竹市消防救護車隊專車送往醫院，返程則由防疫計程車接送，司機與乘客皆須配戴口罩，車隊也會每趟消毒。新竹市長林智堅表示，近來居家檢疫或隔離的民眾增加，為滿足其就醫需求並與一般民眾分流，市府迅速推動防疫計程車隊上路，盼能降低本市疫情。

林智堅表示，武漢肺炎在全球延燒，最近一波海歸潮也讓新竹市居家檢疫或隔離的民眾增加許多，當他們須前往防疫旅館，或是在沒有武漢肺炎相關症狀、又有就醫需要實地診療時，只要撥打1999，會由專責的新竹市消防救護車隊專車送往醫院，由醫院確認居家檢疫或隔離者健康狀況無虞後，市府將提供防疫計程車服務，接送返回家中。

林智堅也表示，由於近日居家檢疫或隔離者大增，為完善防疫工作，由新竹市消防局、交通處合作，以救護專車、防疫計程車隊完善居家檢疫與隔離者的就醫與交通需求，市府各單位持續積極落實防疫相關工作並超前部署，要把疫情對本市的影響降到最低。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，考量檢疫或隔離的民眾，因就醫、檢疫地點變更時有交通需求，即刻成立新竹市防疫計程車隊，今日上路先有3輛車提供服務，未來將持續評估視疫情及民眾需求調整。

交通處表示，檢疫或隔離的民眾有需求時，可打給1999並表明需求，由1999向市府提出申請，並確認身份及評估條件，符合後派車。防疫計程車不接受一般民眾申請，僅提供給檢疫或隔離的民眾，收費方式則依照新竹市計程車費率，採跳錶收費。