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網軍案》楊蕙如合體idcc不認罪！律辯「罵人沒有好聽的」批檢調查像獵巫

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記者羅志華／台北報導

網軍案3月27日北院二度開庭，涉嫌組織網軍在論壇帶風向，發文攻擊大阪辦事處的楊蕙如及PTT帳號「idcc」使用者蔡福明，於庭上皆否認犯罪，蔡福明律師更痛批檢方，對《侮辱公署罪》這種本刑6個月以下的輕罪，施以大動作調查根本是在「獵巫」，稱蔡福明只是評論大阪辦事處的作為，「罵人沒有好聽的」。

▲卡神楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊蕙如否認指使蔡福明用帳號「idcc」，在PTT發文攻擊大阪辦事處，並稱要求Line群組成員去「推高調」，只是為了澄清中國網軍放出來的風向。（圖／記者林敬旻攝）

法官提示起訴書詢問蔡福明、楊蕙如的意見，蔡福明不知是有些緊張、還是希望楊蕙如「罩」他，幾個問題幾乎都是請楊蕙如先回答，他再答覆「跟楊蕙如一樣」。

楊蕙如坦承在蔡福明用「idcc」發文前，他們有聚會聊天，但沒指示蔡福明發文，而發文後她在Line群組下令「推高調」，也只是提高文章前半段的能見度，澄清中國有派車去關西機場接人的假訊息；起訴書指出，楊蕙如組織群組，每個月給付成員1萬讓他們配合在網上帶風向，楊蕙如表示，幾個組織都是在風災前、後組成，皆與本案無關。

▲卡神楊蕙如出庭，關係人蔡福明。（圖／記者林敬旻攝）

▲起訴書指蔡福明是受楊蕙如指揮的「網軍」，他今日出庭答辯也「順蕙如」，皆讓楊蕙如先答覆法官再稱「跟她一樣」。（圖／記者林敬旻攝）

蔡福明的律師質疑，檢方是否將「idcc」的發文，與前大阪辦事處長蘇啟誠自殺一事聯結，才會對這種輕罪的案件，施以形同「獵巫」的大動作調查，讓蔡福明自風波後出門羞於見人，手機更被扣押至今，並稱蔡福明只是受中國網軍放出「關西派車接人」假消息所帶出的風向影響，進而在網上批評大阪辦事處效率不佳，即使用詞激烈也應在言論自由保障範圍內，更稱「罵人沒有好聽的」，並質疑大阪辦事處並非公署，本件根本不構成《侮辱公署罪》。

檢方表示，調查都是就事論事，起訴書內也沒提到蘇啟誠，並說明大阪辦事處可核發民眾護照、簽證，已是替中華民國行使公權力，當然是「公署」，且「idcc」發文中含「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」、「大阪辦事處這些人，…，是一群垃圾老油條，講難聽點叫做黨國餘孽」等語，已逾越言論自由保障範圍。

法院將函詢外交部，確認大阪辦事處業務狀況，釐清是否符合《刑法》中認定的「公署」，本案將於5月8日續審。

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