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大型公墓謹慎防疫　虎尾鎮公所籲民眾不要進入納骨塔防感染

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▲許多民眾提前掃墓，一位民眾表示，最近鄰居都開玩笑說「今年進去納骨塔感染肺炎送一格，明年換你住」呼籲真的要好好配合防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲許多民眾提前掃墓，一位民眾表示，最近鄰居都開玩笑說「今年進去納骨塔感染肺炎送一格，明年換你住」呼籲真的要好好配合防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著全台「嚴重特殊傳染性肺炎」確診案例數上升，明祭祖時節亦即將到來，虎尾鎮公所謹慎防疫，鎮長丁學忠表示，清明節掃墓為國人傳統免不了，因應防疫需求， 希望民眾提早掃墓，避免清明節當天人潮壅擠， 配合入園人流管制、量體溫篩檢，防疫進行人人有責，共同落實各項防疫工作。

虎尾鎮惠來示範公墓，位於省道台一縣旁，內有虎尾殯葬所是雲林縣唯一一元化作業之殯葬管理所，並提供彰化、南投、嘉義縣等部份地區火化業務。現有殯儀館奠禮堂三間、停棺室18間、法道場三處、納骨塔三座、公園化墓區二處、火化場一處等喪葬設施等。

虎尾鎮所表示，每年清明節前來祭祖的鄉親非常多，今年因應防疫政府持發布防疫措施，為降低室內群聚感染風險，及配合縣府政策，自2020 年 03 月 21 日起至 04 月 10 日止，納骨塔不開放入塔祭拜，採戶外搭棚祭祖，請 鄉親在納骨塔外祭拜上香追思，用孝心表達慎終追遠。

為疏散清明掃墓人潮，減少交叉感染風險，請民眾提前或延後掃墓祭祖，或由少數族人代表現場祭祀，避免群聚感染，進入殯葬園區前，確實測量體溫，本鎮殯葬管理所於清明節 4 月4 日當天實施入園額溫量測管制，如體溫超過 37.5°C 將予婉拒入園，於 密閉空間戴口罩並用酒精消毒，盡量待於空氣流通處，與人保持適當距離。 為了減輕焚燒紙錢產生的空汙，紙錢統一由殯葬所人員集中處理，由殯葬所環保金爐化制，達成兼顧民俗傳統與環境保護的需求。

提早掃墓的虎尾民眾李太太表示，往年都是在清明節正日當天前來，今年宣導防疫加上納骨塔提早開門及場地佈置就盡早先來，也有配合納骨塔措施今年不進去拜，就在外面呼請親人名字告訴他們今年暫不進去，等疫情過後隨時都能再來拜，對公所宣導用心表示肯定外，也笑說，鄰居都在傳「今年進去納骨塔感染肺炎送一格，明年換你住」呼籲真的要好好配合防疫。

▲許多民眾提前掃墓，一位民眾表示，最近鄰居都開玩笑說「今年進去納骨塔感染肺炎送一格，明年換你住」呼籲真的要好好配合防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮惠來示範公墓位於省道台一縣旁，納骨塔三座、公園化墓區二處，每年逢清明節擠滿掃墓祭祖人潮，避免群聚感和虎尾公所加強宣導防措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲許多民眾提前掃墓，一位民眾表示，最近鄰居都開玩笑說「今年進去納骨塔感染肺炎送一格，明年換你住」呼籲真的要好好配合防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮長丁學忠表示，清明節掃墓為國人傳統免不了，因應防疫需求， 希望民眾提早掃墓，避免清明節當天人潮壅擠， 配合入園人流管制、量體溫篩檢，防疫進行人人有責，共同落實各項防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」


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