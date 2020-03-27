蔡英文讚「時中可以走得順」　揭秘「1954」神秘任務





▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

文／中央社

總統蔡英文今天接見防疫人員時，感謝防疫英雄們在國家最需要的時候，義無反顧。對執行武漢包機的醫護團隊任務代號1954，有網友新解「醫救無私」，總統認為非常貼切，並說防疫要做的「順時中」，時中是可以順著走，而且走得順。

總統上午在總統府秘書長陳菊陪同下接見防疫人員，與會者包括衛生福利部（簡稱衛福部）部長陳時中等人。

總統致詞時表示，這波疫情挑戰中，醫護同仁擔任重責大任，執行防疫專案任務，包括寶瓶星號的檢疫、前往日本進行鑽石公主號的檢疫，還有分別前往成都、武漢接回血友病母子跟國人同胞，都是社會大眾非常關注的事件。

總統說，「不只是大眾關注的事件，在每一個醫療院所，每一個我們看不到或是看得到的角落裏面，我知道所有醫護同仁都是犧牲了休假、犧牲了和家人相處的時光，只為了一個共同的目標，那就是我們要守住疫情、守住台灣人民的健康。」

總統指出，每一項任務都很艱辛，完成每一項的任務，都是台灣防疫實力的表現，也更受到肯定，無論是檢疫高效率，或者是病患收治，都做到滴水不漏，防疫英雄努力與傑出的表現都是有目共睹。

總統提到，很多國人都可以透過新聞感受到醫護人員在執行任務的時候，必須要長時間穿著全套的防護裝備，不能吃喝、不能上洗手間，大家即使喉嚨再乾痛、身體再悶熱，甚至呼吸不順的時候，都要全神貫注，確保每一個步驟都沒有疏漏，在任務結束的時候，臉上都是口罩的壓痕，真是非常辛苦。

總統代表國家謝謝防疫人員的辛勞，謝謝他們在國家最需要的時候，義無反顧。

總統再度當面感謝陳時中日以繼夜的指揮調度並說，武漢包機醫護團隊，陳時中結合病名19是取自COVID-19，54則是武漢市的諧音，這趟任務代號就是「1954」。

看到很多網友一開始猜這個1954是什麼意思？總統說，有些網友很有創意的說這個是指「醫救無私」，象徵著台灣醫護人員無私的奉獻，這也是非常的貼切。

總統說，這段時間不論是公私立醫院，每一位努力投入防疫最前線的朋友，無論是醫師、護理師，或者是非常辛苦、每天負責篩檢還有檢驗的醫檢師，甚至醫療院所的保全人員，在指揮中心調度領導之下，投入120%的力量保護台灣人民的健康權益。

她進一步說，國際輿論都說台灣表現得不錯，台灣不錯是因為有大家，無論在場或者是不在場的防疫夥伴，要代表國家謝謝你們，台灣之所有能夠在紛亂的疫情當中團結成一個共同體，這是因為全體醫護同仁的努力付出。

總統表示，防疫如同作戰，要因應局勢、快速行動，這一週政府推出了新一波對個人與家庭跟企業跟產業的加碼紓困方案降低疫情的衝擊，大家在努力，政府也不會鬆懈，整個政府團隊都動起來了，做國人最堅強的後盾。

總統表示，有網友說防疫要做的「順時中」，她要跟大家說，時中是可以順著走，而且走得順，是因為有所有夥伴都堅守在崗位上，再一次要謝謝大家，也拜託大家，在這場戰役還沒有結束，大家務必要為國珍重，跟全體台灣人民一起來奮戰，台灣需要各位，總統也向各位拜託。