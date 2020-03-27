　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉仕傑直白翻譯《台北法案》：跟台灣好的，美國也該考慮跟他們好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／綜合報導

美國總統川普已簽署《台北法案》，也代表華府對於台灣加強與其他國家關係的支持。對此，前外交官劉仕傑26日在臉書發文解釋《台北法案》的外交意涵，「跟台灣好的國家，美國應該考慮也跟他們好」。

劉仕傑先是解釋如果世界衛生大會（WHA）如期在5月召開，美方會有什麼具體措施？他說，《台北法案》裡提到，那些不需要以國家會員為前提的國際組織，美國應該要鼓吹台灣成為會員。至於其他合適的國際組織，在美國也有參與的前提下，美國應該要鼓吹台灣成為觀察員。

劉仕傑指出，「這裡有個tricky的陷阱：appropriate」。他相信，台灣參與WHO絕對是appropriate。另外，他也提到，台灣目前邦交國是15個，但在《台北法案》通過後，美國等對台灣邦交國的數字有無形的道德壓力。他說明，在《台北法案》中明訂的條文，翻的直白其實就是，1.美國應該支持台灣在印太地區及全世界的外交關係。2.跟台灣好的國家，美國應該考慮也跟他們好。3.跟台灣不好的國家，美國應該考慮不跟他們好。

劉仕傑說，也就是《台北法案》成真後，中共每搶一個台灣邦交國，就可能違反美國國內法，美方行政部門也必須跟國會部門報告，美方做了什麼以及需要做什麼來預防類似狀況發生。「換句話說，日後中共要搶台灣邦交國，必須更加謹慎」，不是說不會發生，「而是美國已經正式將台灣的邦交國狀態，納入美國國內法」，而這代表著極高的法律拘束力。

既是如此，美國的一中政策內容是否改變？劉仕傑認為，在過去，美國的「一中政策」不等於中國的「一中原則」。美國的「一中政策」，多年來就是三個公報（上海公報、建交公報與817公報）以及1979年「台灣關係法」，後來又加上1982年雷根總統的「六項保證」，但這其中，只有「台灣關係法」是美國國內法。

劉仕傑直指，現在《台北法案》通過後，顯然對美國的「一中政策」實質內容有了顯著的改變，我們可以觀察的是，美方往後談到一中政策時，會不會開始變成「三個公報 + 台灣關係法+六項保證+台旅法+台北法」？無論美方有無改變對一中政策的官方說法，「但美國的一中政策，已經非常明顯地越來越向台灣傾斜」。

▲▼劉仕傑解釋《台北法案》的外交意涵。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

▲劉仕傑解釋《台北法案》的外交意涵。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

ET快訊
辛龍一下車被問「劉真入夢」　重覆這個動作惹人鼻酸
首例！新北男居家檢疫失聯落跑不繳10萬罰鍰　遭限制出境
交通、吃住全包！台重症醫收到「紐約急徵信」霸氣回：先守住台灣
謝和弦暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」　狂笑：全台灣只有我抽得
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

總統府感謝川普簽署「台北法案」：持續強化與美國合作

劉仕傑直白翻譯《台北法案》：跟台灣好的，美國也該考慮跟他們好

國民黨團提案下修投票、參選門檻年齡　立院交付修憲委員會審查

國民黨團控罷韓連署偷跑　高市選委會回應「中央同意，我們沒辦法」

忙防疫拚紓困！蘇貞昌等質詢不浪費時間　與部會首長「比手畫腳」

美確診數全球居冠！邱毅：中國大陸成為世界「最安全的地區」

雲端最前線／不能出國悶壞了？台灣這樣玩正划算！

蘇貞昌3大原則談「國營董座」異動：不拉幫結派

新北居家檢疫累計2.2萬人　侯友宜與百貨商圈業者研商控管人流

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

總統府感謝川普簽署「台北法案」：持續強化與美國合作

劉仕傑直白翻譯《台北法案》：跟台灣好的，美國也該考慮跟他們好

國民黨團提案下修投票、參選門檻年齡　立院交付修憲委員會審查

國民黨團控罷韓連署偷跑　高市選委會回應「中央同意，我們沒辦法」

忙防疫拚紓困！蘇貞昌等質詢不浪費時間　與部會首長「比手畫腳」

美確診數全球居冠！邱毅：中國大陸成為世界「最安全的地區」

雲端最前線／不能出國悶壞了？台灣這樣玩正划算！

蘇貞昌3大原則談「國營董座」異動：不拉幫結派

新北居家檢疫累計2.2萬人　侯友宜與百貨商圈業者研商控管人流

Lulu開刀停工1個月　代班主持竟是他...還大方私授武功祕訣！

《機智醫生》曹政奭「超正老婆」登場！出場僅2幕登韓網熱搜

罷韓連署書審查中…民眾卻收「查詢單」　林智鴻痛批：韓市府出奧步

台中醉男酣睡車停路中央　警敲窗他驚醒…直撞路邊4輛汽機車

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

燒欸賣來！發燒不可搭車　林佳龍撂狠話「就是不能載」

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

哈佛公衛學者：新冠肺炎疫情或將持續12至18個月

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

全家居家隔離！臘腸多了陪伴超興奮　尾巴竟「搖到出問題」

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

政治熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

對岸恐ECFA中止　沈榮津說話了

TVBS民調／陳時中滿意度高達91%　蔡英文上升6個百分點

美國知名期刊評比各國防疫！「資安長」陳其邁推科技防疫獲高評價

快訊／台商「類包機」一張票台幣8930被嫌貴　蘇貞昌回應了

花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　辦事處粉專挨轟

駐英代表：台灣民主防疫勝過中國

北市4月啟用集中檢疫所　違規外出將強制安置

蔡英文肯定「時中可以走得順」

英情侶可領1萬4補助？　洪孟楷批不懂感恩：政府絕不能給

更多熱門

相關新聞

「台北法案」川普簽署生效！總統府致謝：持續強化與美國合作

「台北法案」川普簽署生效！總統府致謝：持續強化與美國合作

美國總統川普於美東時間26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「臺北法案」，TAIPEI Act），對此，總統府發言人黃重諺表示誠摯感謝，同時強調我國會持續與美方強化合作。

蘇貞昌：台灣不會成「中美夾心餅乾」！以全國人民最高利益為重

蘇貞昌：台灣不會成「中美夾心餅乾」！以全國人民最高利益為重

美駐華使館連PO兩文「武漢病毒」！耿爽反擊：沒道德

美駐華使館連PO兩文「武漢病毒」！耿爽反擊：沒道德

美眾院預計27日表決60兆紓困法案

美眾院預計27日表決60兆紓困法案

美確診數全球最高　川習通話中

美確診數全球最高　川習通話中

關鍵字：

劉仕傑台北法案川普

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面