劉仕傑直白翻譯《台北法案》：跟台灣好的，美國也該考慮跟他們好

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／綜合報導

美國總統川普已簽署《台北法案》，也代表華府對於台灣加強與其他國家關係的支持。對此，前外交官劉仕傑26日在臉書發文解釋《台北法案》的外交意涵，「跟台灣好的國家，美國應該考慮也跟他們好」。

劉仕傑先是解釋如果世界衛生大會（WHA）如期在5月召開，美方會有什麼具體措施？他說，《台北法案》裡提到，那些不需要以國家會員為前提的國際組織，美國應該要鼓吹台灣成為會員。至於其他合適的國際組織，在美國也有參與的前提下，美國應該要鼓吹台灣成為觀察員。

劉仕傑指出，「這裡有個tricky的陷阱：appropriate」。他相信，台灣參與WHO絕對是appropriate。另外，他也提到，台灣目前邦交國是15個，但在《台北法案》通過後，美國等對台灣邦交國的數字有無形的道德壓力。他說明，在《台北法案》中明訂的條文，翻的直白其實就是，1.美國應該支持台灣在印太地區及全世界的外交關係。2.跟台灣好的國家，美國應該考慮也跟他們好。3.跟台灣不好的國家，美國應該考慮不跟他們好。

劉仕傑說，也就是《台北法案》成真後，中共每搶一個台灣邦交國，就可能違反美國國內法，美方行政部門也必須跟國會部門報告，美方做了什麼以及需要做什麼來預防類似狀況發生。「換句話說，日後中共要搶台灣邦交國，必須更加謹慎」，不是說不會發生，「而是美國已經正式將台灣的邦交國狀態，納入美國國內法」，而這代表著極高的法律拘束力。

既是如此，美國的一中政策內容是否改變？劉仕傑認為，在過去，美國的「一中政策」不等於中國的「一中原則」。美國的「一中政策」，多年來就是三個公報（上海公報、建交公報與817公報）以及1979年「台灣關係法」，後來又加上1982年雷根總統的「六項保證」，但這其中，只有「台灣關係法」是美國國內法。

劉仕傑直指，現在《台北法案》通過後，顯然對美國的「一中政策」實質內容有了顯著的改變，我們可以觀察的是，美方往後談到一中政策時，會不會開始變成「三個公報 + 台灣關係法+六項保證+台旅法+台北法」？無論美方有無改變對一中政策的官方說法，「但美國的一中政策，已經非常明顯地越來越向台灣傾斜」。

▲劉仕傑解釋《台北法案》的外交意涵。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）