一張圖看「佛系祭祖」：線上拜、不開放入塔、不提供掃墓專車





▲內政部推佛系祭祖因應防疫工作。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

清明連假將至，因應防疫工作，內政部這次推動「佛系祭祖」概念，強調線上祭祖、不開放入塔祭拜、不提供掃墓專車等項目。

內政部26日於行政院院會報告清明掃墓因應措施，為避免群聚感染風險，今年清明祭祖活動鼓勵民眾採分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與，或提前清整墓園讓民眾提早掃墓，各地方政府也有清明掃墓的因應措施，請民眾多加配合，共同為防疫努力。

目前推動線上祭祖的縣市包含雙北、桃園市、台中市、台南市、高雄市等；不開放入塔祭拜包含台南市、嘉義縣市等；不提供掃墓專車包含桃園市、台南市、高雄市、新竹市等。此外，因應防疫，政府也不斷強調量體溫、勤洗手、戴口罩等觀念。

內政部表示，日前已請地方政府輔導轄內公私立殯葬設施，於疫情期間停止辦理千人以上的大型清明法會，如辦理祭祀相關活動，應落實各項防護措施，並規劃適當活動空間，保持空氣流通，亦得透過網路直播等方式參與，減少人群聚集接觸感染風險。

目前多數地方政府已取消、延期或改為線上直播方式舉辦法會、實施殯葬設施人流管制、提前於3月開放納骨塔及墓園，且有部分縣市因環境限制，於清明連假不開放入塔祭拜，有18縣市不提供掃墓專車，台北市、新北市、台中市及基隆市仍維持提供專車，但已規劃相關防疫措施。

此外，各地方政府也積極向民眾宣導應佩戴口罩，並要求配合工作人員測量額溫、手部噴灑酒精清潔，若有發燒狀況及呼吸道症狀者，不得搭乘專車或入塔祭拜，以降低傳染風險。

內政部指出，為方便民眾遠距追思，內政部與臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹市、嘉義市、彰化縣、雲林縣及金門縣等地方政府，都有提供線上追思服務，民眾可多加利用。各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網（ http://mort.moi.gov.tw ）瀏覽查詢。