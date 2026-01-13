蔡正元將入獄！　曝三中案起因是「馬英九籌不出資遣費」

▲國民黨前立委蔡正元三中案定讞，判刑3年6個月，即將入獄。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨前立委蔡正元在「三中案」中被控涉及業務侵占罪，遭判刑3年6個月定讞。蔡正元感慨，當年他籌資，協助時任黨主席的馬英九及國民黨度過財務難關，在扁時代歷經一次偵結、兩次不起訴，沒想到過了10多年，蔡執政時期又舊案新辦，如今他入獄在即，但他無怨無悔。

蔡正元嘆「只是想幫國民黨渡過難關」

蔡正元12日在臉書表示，親友抱怨，他明明出身華爾街，擅長投資，為何2006年要籌資去買中央電影公司？中影又不是什麼了不起的公司。但他只是聳聳肩笑說：「當時只是單純想幫國民黨渡過難關，沒想到民進黨這麼邪惡。」

蔡正元回憶，馬英九2005年當上國民黨主席，大舉裁撤黨工，要支付8億元資遣費。沒想到陳水扁下令銀行抽回國民黨及所有黨營事業的貸款，把國民黨及黨營事業的資金抽得一乾二淨，根本無力支付黨工資遣費。

當時馬英九迫不得已要緊急籌資，對外宣稱國民黨要退出媒體，假裝出售中視和中廣兩家媒體，但這兩家媒體沒有資產也沒有獲利，更要民進黨政府批准才能轉手，實際上也賣不了多少錢，只能跟中影綁在一起賣，因為中影有很多很棒的房地產，能賣好價錢，即「三中」出售案。

▲蔡正元回憶，時任國民黨主席馬英九當年籌不出8億資遣費。（圖／記者鄭佩玟攝）

一次偵結、兩次不起訴 蔡政府時代「舊案新辦」

不過，在陳水扁的威嚇下，沒有任何人敢出面買「三中」，原先日月光董事長張虔生出錢、時任中時集團董事長余建新出面要買，但在陳水扁脅迫下退出。在這個危疑震憾的時刻，馬英九拜託他出手救急，他明知這不是好差事，但又接到彭淮南暗示，稱擔心國民黨爆發財務危機，會波及股市和金融市場，因此考慮幫國民黨度過危機。

蔡正元指出，當時他臨危受命，在2006年7月底前，出面當買家並快速籌資12億元，讓國民黨渡過財務危機，結果沒多久就有人出面指控，稱馬英九賤賣黨產給他。陳水扁派出檢調單位查辦，一次偵結、兩次不起訴，查無不法。

沒想到，過了10多年到了蔡英文執政，立刻「舊案新辦」，在2017年以「侵佔中影」爲由，羈押他4個月，結果查不到「侵佔中影」的證據，又改變說詞，編造奇怪的推論，改起訴他「侵佔自己的公司」，期間還不斷偵訊質問「馬英九有沒有賤賣黨產給你？」欲入罪馬英九。

對比鄭文燦羈押天數 蔡正元質疑司法天秤傾斜

蔡正元說，民進黨在玩什麼把戲，他當然看得出來，不可能讓那群人得逞，也有心理準備面對不公不義的橫逆，因為在政治陰影之下，司法的天秤有時會傾斜。

反觀民進黨鄭文燦市長，貪污的物證人證齊全被求刑12年，卻只羈押47天，而且不用戴電子腳鐐，可見民進黨的黨證多麼有用？「但民進黨不要忽視一件事，人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥黑熊是瞎眼動物。」