　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元將入獄！　曝三中案起因是「馬英九籌不出資遣費」

▲▼蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨前立委蔡正元三中案定讞，判刑3年6個月，即將入獄。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨前立委蔡正元在「三中案」中被控涉及業務侵占罪，遭判刑3年6個月定讞。蔡正元感慨，當年他籌資，協助時任黨主席的馬英九及國民黨度過財務難關，在扁時代歷經一次偵結、兩次不起訴，沒想到過了10多年，蔡執政時期又舊案新辦，如今他入獄在即，但他無怨無悔。

蔡正元嘆「只是想幫國民黨渡過難關」

蔡正元12日在臉書表示，親友抱怨，他明明出身華爾街，擅長投資，為何2006年要籌資去買中央電影公司？中影又不是什麼了不起的公司。但他只是聳聳肩笑說：「當時只是單純想幫國民黨渡過難關，沒想到民進黨這麼邪惡。」

蔡正元回憶，馬英九2005年當上國民黨主席，大舉裁撤黨工，要支付8億元資遣費。沒想到陳水扁下令銀行抽回國民黨及所有黨營事業的貸款，把國民黨及黨營事業的資金抽得一乾二淨，根本無力支付黨工資遣費。

當時馬英九迫不得已要緊急籌資，對外宣稱國民黨要退出媒體，假裝出售中視和中廣兩家媒體，但這兩家媒體沒有資產也沒有獲利，更要民進黨政府批准才能轉手，實際上也賣不了多少錢，只能跟中影綁在一起賣，因為中影有很多很棒的房地產，能賣好價錢，即「三中」出售案。

▲朱立倫、侯友宜、馬英九國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲蔡正元回憶，時任國民黨主席馬英九當年籌不出8億資遣費。（圖／記者鄭佩玟攝）

一次偵結、兩次不起訴　蔡政府時代「舊案新辦」

不過，在陳水扁的威嚇下，沒有任何人敢出面買「三中」，原先日月光董事長張虔生出錢、時任中時集團董事長余建新出面要買，但在陳水扁脅迫下退出。在這個危疑震憾的時刻，馬英九拜託他出手救急，他明知這不是好差事，但又接到彭淮南暗示，稱擔心國民黨爆發財務危機，會波及股市和金融市場，因此考慮幫國民黨度過危機。

蔡正元指出，當時他臨危受命，在2006年7月底前，出面當買家並快速籌資12億元，讓國民黨渡過財務危機，結果沒多久就有人出面指控，稱馬英九賤賣黨產給他。陳水扁派出檢調單位查辦，一次偵結、兩次不起訴，查無不法。

沒想到，過了10多年到了蔡英文執政，立刻「舊案新辦」，在2017年以「侵佔中影」爲由，羈押他4個月，結果查不到「侵佔中影」的證據，又改變說詞，編造奇怪的推論，改起訴他「侵佔自己的公司」，期間還不斷偵訊質問「馬英九有沒有賤賣黨產給你？」欲入罪馬英九。

對比鄭文燦羈押天數　蔡正元質疑司法天秤傾斜

蔡正元說，民進黨在玩什麼把戲，他當然看得出來，不可能讓那群人得逞，也有心理準備面對不公不義的橫逆，因為在政治陰影之下，司法的天秤有時會傾斜。

反觀民進黨鄭文燦市長，貪污的物證人證齊全被求刑12年，卻只羈押47天，而且不用戴電子腳鐐，可見民進黨的黨證多麼有用？「但民進黨不要忽視一件事，人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥黑熊是瞎眼動物。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩別輕敵：他是高雄基層最怕的人

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩別輕敵：他是高雄基層最怕的人

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

柯文哲同框蔡正元秀電子腳鐐：我們都是「朝廷欽差要犯」

柯文哲同框蔡正元秀電子腳鐐：我們都是「朝廷欽差要犯」

國民黨前立委蔡正元因涉「三中案」遭判刑3年6月，須配戴電子腳鐐接受監控。他10日在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲的合照，兩人翹腳微笑並同時露出腳上的電子腳鐐。

柯文哲、蔡正元同框　翹腳秀出「電子腳鐐」

柯文哲、蔡正元同框　翹腳秀出「電子腳鐐」

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

馬英九背後「嘴對嘴激情照」搶鏡

藍頒實踐一等獎章　蔡正元：諾貝爾和平獎

藍頒實踐一等獎章　蔡正元：諾貝爾和平獎

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

關鍵字：

蔡正元馬英九

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面