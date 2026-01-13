　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

▲▼許甫專訪國民黨立委徐巧芯。（圖／民眾黨提供）

▲許甫專訪國民黨立委徐巧芯。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨自媒體《民眾之聲》節目「言之有午」今（13日）由主持人許甫專訪國民黨立委徐巧芯，除了談到近期F-16失事後的相關話題討論外，針對民眾黨主席黃國昌訪美，徐也表示，這顯示美方已意識到單方面聽取執政黨資訊的風險，對民進黨政府產生了「不信任感」，因此急需與在野黨建立溝通管道。此外，許甫即將投入台北市松山信義區議員選舉，身為在地出身議員的徐巧芯更當場送上「大禮包」，承諾只要許甫邀請，她絕對會現身站台力挺，展現跨黨派的好交情。

針對近期F-16V戰機失事意外，外界原聚焦於MMC（任務電腦）故障，但徐巧芯在節目中透露，靠「空軍內部爆料人士」提供的關鍵線索，才讓她在質詢時能精準切入重點。徐指出，該架戰機早在1月4日就出現整合式GPS（EGI）故障，雖有維修紀錄，但旋即於1月6日放飛，中間測試是否周全令人存疑。她強調，正是因為掌握了確切情報，才讓空軍參謀長無法像過往一樣對賴清德政府及外界搪塞遮掩，必須承諾將EGI列為偵查主軸，還原事故真相。

另外，針對網路上流傳「在野黨將海巡防寒衣預算從6000多元砍成3000元，導致品質低落」，徐巧芯在節目中直接拿出手機秀出決標公告，狠狠打臉，表示該案最後決標金額一件僅需1000元，證明當初編列6000多元不僅浮濫，所謂「砍預算害命」更是惡意的政治操作。許甫也痛批網軍在悲劇發生時還忙著吃「人血饅頭」帶風向，事實證明預算審查是在幫人民看緊荷包。

談及民眾黨主席兼黨團總召黃國昌近期的閃電式訪美，徐巧芯給予高度肯定。她分析，這顯示美方已意識到單方面聽取執政黨資訊的風險，對民進黨政府產生了「不信任感」，因此急需與在野黨建立溝通管道。

徐巧芯也感嘆，高達1.25兆的軍購預算，民進黨政府「連一次都沒有來找我說明過」，只想用情緒勒索逼迫在野黨買單。徐無奈表示，「其實我也很想去美國與相關單位商談，釐清軍購細節，但手邊事情真的太多，分身乏術」。

節目尾聲，身為松山信義區現任立委的徐巧芯，對同樣深耕該區、有意參選市議員的許甫展現十足交情。徐巧芯不僅大方分享「市場拜票」的實戰心法，更當場霸氣承諾，「只要許甫開口，有活動邀請我，我絕對參加！」 兩人的訪談插曲，也為未來的松信區選戰增添了不少話題與想像空間。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，隨同出訪的民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，「真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。另外，民眾黨前國際部主任林子宇今（13日）也表示，在芝加哥等待轉機要回台灣了，他們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位，為了酸而酸實在可笑。

立院三讀！麥芽啤酒花進口零關稅　放寬身心障礙者車輛免牌照稅範圍

立院三讀！麥芽啤酒花進口零關稅　放寬身心障礙者車輛免牌照稅範圍

民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

民眾黨許甫

