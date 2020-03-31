手搖飲貼防疫小貼紙「別讓阿中太煩惱」　民眾大喊：貼心

▲彰化這家飲料店很貼心，貼上防疫小貼紙提醒消費者要戴口罩。（圖／賴義乾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書不公開社群「大員林生活圈」，有近8萬名社友，版主賴義乾po出一張飲料上有一張小貼紙「防疫口罩要戴好 別讓阿中太煩惱」，在疫情如此嚴峻的時刻，雖然只有1小張的貼紙，但讓版友們都大喊「有亮點 貼心」，也感謝辛苦前線的醫護人員，妳們的辛苦換來我們的平安，要繼續加油。

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版主賴義乾在臉書留言「覺得正面積極，好有心的店家，在這防疫期間給溫馨的小語！超棒！也要社友們大家也來寫上一句溫馨小語，為台灣防疫前綫的醫護人員們加油」。

賴義乾是執業藥師，目前在皮膚科診所服務，他也說從農曆春節至今，診所的生意也連帶掉了2成，雖然是皮膚科，影響不大，但看診的患者也因為疫情變得少了，更何況是小兒科跟耳鼻喉科，更是大受影響。

▲彰化這家飲料店很貼心，貼上防疫小貼紙提醒消費者要戴口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

賴義乾也說，對抗疫情最重要的除了戴口罩外，勤洗手更是重要，他也奉勸居家隔離的民眾，為了自己更是為了別人健康著想，千萬不要外出趴趴走，徒增感染風險。

▲消費者看到防疫小貼紙大喊貼心。（圖／記者唐詠絮攝）

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