　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫待在家又怕室內空污？乾衣機放室外、洗澡後抽風機開60分鐘　7招還你好空氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,室內空污,公共衛生,寵物,養老院,清潔。（圖／pixabay）

▲每天整理得乾乾淨淨的房子會有什麼污染源？它們會比工廠排出的煙霧和汽車廢氣還危險嗎？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

面對近日疫情，人們出外戴起口罩，或乾脆選擇宅在家不出門，然而許多專家與品牌研究都在呼籲一件事——「家裡的空氣比外面更髒」。為了躲疫情待在家，要怎麼避免被室內空污傷害？室內空氣比起室外真的有這麼需要擔憂嗎？國外網站《Bright Side》整理出近幾年的研究報告後指出，儘管室外空氣污染嚴重，但室內髒空氣（對生活的人來說）才是真正危險。「是的，房屋、工作場所甚至健身房的空氣，都比外面的空氣要危險得多。」

根據刊登在《國際環境研究與公共衛生雜誌》的研究指出， 據估計，大多數人90％的時間都在室內度過，無論是在家中、學校、工作還是在私人或公共室內環境中的任何地方。而房屋內部的空氣通常是室外污染物的混合物，例如來自車輛或工廠的污染物。此外就是室內污染物，例如燃燒源及建築材料，家具和電子設備的排放物。其餘像是清潔產品和化學藥品也相當危險，亦會污染居住空間中的空氣。若是居民有抽煙、養寵物的習慣，也是造成空氣污染的原因之一。因此不是只有出門會吸到髒空氣，就算只是待在室內，每個人、每天都有吸入被污染空氣的危險。

請繼續往下閱讀...

▲▼防疫,室內空污,公共衛生,寵物,養老院,清潔。（圖／pixabay）

最讓人憂心的是，不良的空氣質量對於弱勢群體，如兒童、老年人以及患有呼吸道、心血管疾病的人的危害最為顯著。發表在《世界臨床兒科雜誌》的研究顯示，受污染的室內空氣對兒童的影響可能大於室外空氣，而首當其衝的就是「呼吸系統」，長期下來就會導致一連串的兒童呼吸道過敏等症狀。因空污而導致健康問題風險最高的第二類人群是老年人，歐洲肺部基金會的一項研究發現，養老院的室內空氣污染對老年人的呼吸系統及其生活質量有很大影響。

▲▼防疫,室內空污,公共衛生,寵物,養老院,清潔。（圖／pixabay）

想解決室內空污危機，專家建議可先安裝能偵查空氣質量的環境感應器，就可以知道何時周遭的空氣品質需要盡快改善，適當改善的方式如下：

1. 「通風」是改善室內空氣質量的關鍵。正確安裝的暖通空調（提供暖氣、通風和調節等作用）系統，可以防止污染物積聚。另外，請確保室內的可燃設備旁邊有通風孔，並始終保持清潔。
2. 乾衣機應放於室外
3. 生活空間不可存放任何化學藥品、農藥、清潔劑或汽油
4. 禁止在室內使用蠟燭、抽煙等行為
5. 使用化學產品、清潔劑、溶劑等進行清潔時，需保持窗戶敞開、通風
6. 洗澡後，浴室內的排氣扇應持續運轉60分鐘
7. 啟動空氣清淨器，對於防止室內空污也有幫助

ET快訊
果粉期待的設計來了！iPhone 12 六大焦點一次看
志村健「最後遺言」讓人心碎　「送回家裡只剩骨頭」…73歲兄崩
台師大學生確診「無出國旅遊史」　3室友移至單人房隔離…匡列1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

用味蕾重新認識福島！草莓、番茄、香菇隨採隨吃　大啖縣民也愛的平價燒肉

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

《保護地球・缺你不可》跳脫既定印象的環境工作者　林藝：我只是做一件「喜歡的事」它剛好是環保

《保護地球・缺你不可》濕地專家陳德鴻打造中途之家　不收毛小孩只收「台灣原生種」

《保護地球・缺你不可》走下山林上街頭！從學術研究者到環運鬥士　陳玉峯：我只求一個真實

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

錢包準備好！買黑人牙膏就送BT21馬克杯　限量組合「200元有找」超欠收

Gail萌音「麥擱睏啊」融化網友心　為「30份豬肉滿福堡」苦練中文唱跳超甘願

全民勤洗手！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣　溫和「在地植萃」品項開學季最夯

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

排口罩「見路人拿一疊卡片」求代買！他傻「變相插隊嗎」　網嘆：也不能怎樣

每場包機都不缺席！陳時中戴口罩緊盯到最後　5照片看第三批類包機檢疫現場

桃機祭門禁管制令！出入口縮減63→20個　還設「雙保險」量測體溫

滿200送20　中市府率全國之先祭600萬元消費券刺激買氣

擔心清明掃墓群聚「我家今年取消了！」　網更擔憂這點：訂房率大爆滿…

觀光局官場陋習害到5歲童！林佳龍痛批「以私忘公」：很心痛

觀光局高官「戴口罩說詞」狂被打臉！在立委辦公室待1小時都沒戴

4天爆6例本土「不明感染源又+1」　台師大生發病5天確診...時間軸曝光

台師大1生確診「匡列13接觸者」　原室友3人移至單人房隔離中

「台灣24歲↓捐血人次下滑」血液庫存拉警報　5輛Line主題捐血車上路集熱血

【奧斯塔羅】前任是否真心愛過我？

與法總統外交顧問通電　王毅：繼續協助採購防疫物資

阿里山櫻花季下半場開跑！最新花況、最佳賞花路線大公開

四月雪來了！桃園3處「流蘇花」爆開...萬坪草皮舒展身心

淘寶計畫培育10萬名直播主　4大措施加快零售轉型找到新客流

排口罩「見路人拿一疊卡片」求代買！他傻「變相插隊嗎」　網嘆：也不能怎樣

照顧媽媽挑雞精、要開心就送紀念浴巾　彌月禮物選這兩大類就對了

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

被鄰居懷疑染病！　島民持槍包圍他家還「砍樹封路」強制隔離

選一張牌暗示妳　愛情、健康、財運近期在哪方面將出現問題？

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

長官隱瞞兒病史！觀光局員工慘中鏢

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」

快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」國內累積322例

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

台師大學生確診！校方15點說明

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

高層翹班接機「染疫子」...害確診　下場慘

台師大確診生　主要活動路徑曝

更多熱門

相關新聞

飲料貼防疫小貼紙　民眾喊：貼心

飲料貼防疫小貼紙　民眾喊：貼心

臉書不公開社群「大員林生活圈」，有近8萬名社友，版主賴義乾po出一張飲料上有一張小貼紙「防疫口罩要戴好 別讓阿中太煩惱」，在疫情如此嚴峻的時刻，雖然只有1小張的貼紙，但讓版友們都大喊「有亮點 貼心」，也感謝辛苦前線的醫護人員，妳們的辛苦換來我們的平安，要繼續加油。

台東縣各戶政開辦「訴訟程序諮詢視訊服務」　

台東縣各戶政開辦「訴訟程序諮詢視訊服務」　

奇美醫與加勒比海四友邦防疫視訊會議

奇美醫與加勒比海四友邦防疫視訊會議

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

南警破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

南警破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

關鍵字：

防疫室內空污公共衛生

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面