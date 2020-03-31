防疫待在家又怕室內空污？乾衣機放室外、洗澡後抽風機開60分鐘　7招還你好空氣

▲每天整理得乾乾淨淨的房子會有什麼污染源？它們會比工廠排出的煙霧和汽車廢氣還危險嗎？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

面對近日疫情，人們出外戴起口罩，或乾脆選擇宅在家不出門，然而許多專家與品牌研究都在呼籲一件事——「家裡的空氣比外面更髒」。為了躲疫情待在家，要怎麼避免被室內空污傷害？室內空氣比起室外真的有這麼需要擔憂嗎？國外網站《Bright Side》整理出近幾年的研究報告後指出，儘管室外空氣污染嚴重，但室內髒空氣（對生活的人來說）才是真正危險。「是的，房屋、工作場所甚至健身房的空氣，都比外面的空氣要危險得多。」

根據刊登在《國際環境研究與公共衛生雜誌》的研究指出， 據估計，大多數人90％的時間都在室內度過，無論是在家中、學校、工作還是在私人或公共室內環境中的任何地方。而房屋內部的空氣通常是室外污染物的混合物，例如來自車輛或工廠的污染物。此外就是室內污染物，例如燃燒源及建築材料，家具和電子設備的排放物。其餘像是清潔產品和化學藥品也相當危險，亦會污染居住空間中的空氣。若是居民有抽煙、養寵物的習慣，也是造成空氣污染的原因之一。因此不是只有出門會吸到髒空氣，就算只是待在室內，每個人、每天都有吸入被污染空氣的危險。

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最讓人憂心的是，不良的空氣質量對於弱勢群體，如兒童、老年人以及患有呼吸道、心血管疾病的人的危害最為顯著。發表在《世界臨床兒科雜誌》的研究顯示，受污染的室內空氣對兒童的影響可能大於室外空氣，而首當其衝的就是「呼吸系統」，長期下來就會導致一連串的兒童呼吸道過敏等症狀。因空污而導致健康問題風險最高的第二類人群是老年人，歐洲肺部基金會的一項研究發現，養老院的室內空氣污染對老年人的呼吸系統及其生活質量有很大影響。

想解決室內空污危機，專家建議可先安裝能偵查空氣質量的環境感應器，就可以知道何時周遭的空氣品質需要盡快改善，適當改善的方式如下：

1. 「通風」是改善室內空氣質量的關鍵。正確安裝的暖通空調（提供暖氣、通風和調節等作用）系統，可以防止污染物積聚。另外，請確保室內的可燃設備旁邊有通風孔，並始終保持清潔。

2. 乾衣機應放於室外

3. 生活空間不可存放任何化學藥品、農藥、清潔劑或汽油

4. 禁止在室內使用蠟燭、抽煙等行為

5. 使用化學產品、清潔劑、溶劑等進行清潔時，需保持窗戶敞開、通風

6. 洗澡後，浴室內的排氣扇應持續運轉60分鐘

7. 啟動空氣清淨器，對於防止室內空污也有幫助