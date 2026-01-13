　
政治

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

▲▼ 蔣萬安出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達落腳北士科T17、T18，都委會預計26日審查都市計畫變更，不過根據輝達的初步規劃圖，外觀與美國總部類似，黃仁勳想打造「星艦3.0」，但是設計面臨綠容率不高、不設置光電板等問題，可能無法符合現有相關建築法規的要求。台北市長蔣萬安今（13日）下午出席北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽時指出，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序，合法解決目前的疑慮，預計農曆年前可完成簽約。

輝達在台灣的總部由知名建築師姚仁喜承接建築設計，兩基地的都市計畫變更已完成公展，預計本月26日召開都委會審議，台北市副市長李四川表示，因應都委會審議，輝達提出初步規劃圖，「星艦3.0」外觀最高約只有5層樓高，預計容積率不會蓋完，雖不符合今年元旦施行「臺北市新建建築物綠化實施規則」中的「綠容率」等要求，但條文有規定，若新建物結構特殊，經市府核定可以排除適用。

國民黨台北市議員曾獻瑩也說，輝達台灣總部目前遇到2個建築相關法規問題，包含「台北市綠建築自治條例」要求面積達1000平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，以及「台北市新建建築物綠化實施規則」對建物的綠覆率及綠容率有要求。

蔣萬安則強調，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一定會合法，並依照程序一一解決目前疑慮。至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國晶片製造商輝達（NVIDIA）的發言人周二（13日）在一份聲明中告訴《路透社》，輝達不會要求預付H200晶片的款項。

