輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達落腳北士科T17、T18，都委會預計26日審查都市計畫變更，不過根據輝達的初步規劃圖，外觀與美國總部類似，黃仁勳想打造「星艦3.0」，但是設計面臨綠容率不高、不設置光電板等問題，可能無法符合現有相關建築法規的要求。台北市長蔣萬安今（13日）下午出席北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽時指出，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序，合法解決目前的疑慮，預計農曆年前可完成簽約。

輝達在台灣的總部由知名建築師姚仁喜承接建築設計，兩基地的都市計畫變更已完成公展，預計本月26日召開都委會審議，台北市副市長李四川表示，因應都委會審議，輝達提出初步規劃圖，「星艦3.0」外觀最高約只有5層樓高，預計容積率不會蓋完，雖不符合今年元旦施行「臺北市新建建築物綠化實施規則」中的「綠容率」等要求，但條文有規定，若新建物結構特殊，經市府核定可以排除適用。

國民黨台北市議員曾獻瑩也說，輝達台灣總部目前遇到2個建築相關法規問題，包含「台北市綠建築自治條例」要求面積達1000平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，以及「台北市新建建築物綠化實施規則」對建物的綠覆率及綠容率有要求。

蔣萬安則強調，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一定會合法，並依照程序一一解決目前疑慮。至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。