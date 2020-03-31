2本土案例「自行就醫」通報確診！指揮中心曝看診狀況

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，中央流行疫情指揮中心今（31）日下午公布全台最新確診病例，一共新增16例確診，包括14例境外移入、2例本土入境，累積染病人數已有322人、5人死亡。其中，2起本土案例（案307、322）是自行就醫後才確診，醫院是如何對此懷疑染新冠肺炎？指揮中心也公布2案看診狀況。

針對如何發現2例本土案例自行就醫後才確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布2人看診狀況，其中，案307是因身體不適赴診所看診共2次，最後一次才到醫院就醫後被通報，而案322則是有到過診所、醫院各看診1次，並於第2次在醫院時就被通報。

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本土個案分別為70多歲男性（案307）及20多歲男性（案322），近期均無出國史。其中案307曾與案122（土耳其境外移入）聚餐，3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診；目前已初步掌握接觸者共46人。

另案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續在3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。