圖／緩繳稅、省水電費、房貸利率降...紓困「4大重點」一次看！





▲政院拍板第二波紓困方案。（圖／行政院提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，行政院24日再提第二波紓困方案，內容涵蓋延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。行政院長蘇貞昌指示，只要是好的政策「立即公布、立即實施」。

在「顧家庭」部分，針對一般個人所得稅可申請緩繳最長1年，或分期繳納最長3年，若有退稅者自動提前退稅。另外，個人貸款本息可申請緩繳3到6個月，配合中央銀行降息1碼等。至於有繳納困難者，可申請電信費用緩繳6個月，期間不斷話、不斷訊。在瓦斯費部分，桶裝瓦斯，每公斤降5元，以每桶20公斤瓦斯計算（現價約700元左右），可再降100元。

「護弱勢」部分，針對弱勢老人兒童身障者，政院拍板生活補助每人一個月加發1500元，共加發3個月。

針對「挺企業」，小型商號免開發票者稅額主動覈實調減，最低可免繳；要開發票者可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年（36期）。中小企業部分，經濟部推出防疫1000億保方案。另外，中央銀行更出手再加碼2000億，推出中小企業融通方案。

在「顧產業」方面，政府針對觀光旅宿遊樂業，補助觀光旅館業一家20萬元、民宿業一家5到10萬元、旅行業一家10萬元、觀光遊樂業一家20萬元。還有業績衰退達五成以上，針對其不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達兩成之員工，政府補助其每月原薪資兩成，上限1萬元，共3個月。至於航空業部分則專案融資500億。

此外，政府也對企業祭出水電費打折優惠。水電費部分，連續兩個月營收較去年減少15％的企業，水費折扣5％，每月上限減5千。電費部分，低壓用戶（服務業及中小企業）折扣10％，每月上限減10萬；高壓用戶（中大型用戶）降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免收手續費。