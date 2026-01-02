社會安全網竟藏禽獸高官！演講受訪還出書...公務機密淪變態指南

▲何建忠(右)利用職務之便篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市政府衛生局執行秘書何建忠，利用職務之便從公務系統中通報輔導的列管個案，挑中一名16歲少女，並佯裝成嫖客與少女接觸違反意願強暴得逞，全案經高雄地檢署檢方偵結後提起公訴，並向法院求刑10年6月。據了解，42歲的何建忠過往曾上節目談心理健康，也有著作提及高雄社會安全網，也曾榮獲「績優督導獎」。

起訴書指出，何建忠利用平日監督、輔導自殺通報個案之便，透過權限調閱民眾個資，篩選出一名罹有創傷後壓力症候群、憂鬱症的16歲少女。查知少女手機門號後透過通訊軟體加少女好友，佯裝成隨機尋找性交易對象之嫖客。

少女收到何建忠傳訊後，困惑為何對方知悉她的手機門號，懷疑何可能是握有她不雅照片的網友，為進一步查證釐清，並防阻不雅照外流，少女因此答應見面。何建忠遂於6月30日晚間6時開車到高捷五塊厝站接少女，並將她載往摩鐵入住，以身體強行壓制、不顧少女抵抗強制性交得逞，後少女提出告訴，何建忠還透過妻子於社會局任職之便，查詢案件偵辦進度。高雄地檢署偵結後提起公訴，就強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月，以示儆懲。

據了解，何建忠身為公務員，高雄醫學大學心理學畢業，正在國立中正大學犯罪防治研究所修業。過往曾上廣播電台談社區心理衛生中心與市民心理健康促進；也到大學對社會安全網進行演講，內容聚焦於社區心理衛生中心的服務功能與跨系統協作模式，讓學生對社會安全網的運作有更深入的了解。

此外何建忠致力建構高雄市的心理衛生資源，也以豐富的經驗發表著作，提及社會安全網、個案危機管理、社工服務模式等。2023年時榮獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，由時任行政院長的陳建仁頒獎，2025年7月18日完成碩士論文口試，為「強化社會安全網計畫」主要執行者。