　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林國漳助宜蘭增10億長照經費　賴清德喊話速審總預算避免影響長輩

▲▼總統賴清德參訪「財團法人耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」。（圖／共訊）

▲總統賴清德參訪「財團法人耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」。（圖／截至共訊）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德上任後推動「長照3.0」，2026年首場下鄉視察行程就來到宜蘭參訪勁好園綜合長照機構，並透露，代表民進黨參選宜蘭縣長的行政院顧問林國漳，建議行政院給予宜蘭縣政府興辦長照服務工作經費約10億。但賴也說，如果預算未通過，長照3.0就無法如期推動，喊話立法院早日審議今年度的中央政府總預算，「不看僧面看佛面，應該要尊重長輩」。

賴清德今赴宜蘭參訪「天主教耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」，他致詞時說，政府特別重視人口老化的社會問題， 目前台灣65歲以上的長輩占整體社會大約為19.99％，將到達世界衛生組織定義的超高齡社會的門檻。

賴清德提到，自蔡英文前總統上任提出長照2.0政策後，今年政府將進一步推動長照3.0，結合地方政府及民間機構共同面對高齡化挑戰。他強調，長照政策推動不分黨派，政府也全力支持地方需求，在行政院顧問林國漳的建議下，去年行政院給予宜蘭縣政府興辦長照服務工作經費約10億元，縣府團隊也另外向中央爭取長照及前瞻等計畫額外3億經費補助，期盼未來持續關注宜蘭縣的長輩及年輕人。

賴清德指出，透過中央地方合作、公私協力，長照據點已從馬英九前總統時代的700多個，到現在增加至15000多個，長照服務員則超過10萬名。今年政府將推動長照3.0，預算提高到1200億，包括推動機構式長照服務，不論公辦或補助私立機構都提高相關經費，同時也調整喘息服務內容、放寬長照服務對象，持續增加長照據點，並導入醫療，結合居家、社區、機構式服務，讓長照服務做得更好。

但賴清德也提到，長照3.0加強了對長輩的照顧，但如果預算未通過，長照3.0就無法如期推動、造成影響。他喊話行政院與立法院好好商量，也呼籲立法院早日審議今年度的中央政府總預算，不要影響長輩們的權益，「不看僧面看佛面，應該要尊重長輩，讓預算可以早日通過，讓政府有更大的力量、更多的經費來照顧大家」。

賴清德說，政府也非常照顧年輕人，推動高中職全面免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬，也額外提供經濟弱勢學生每年1.5萬到2萬的補助。此外，針對學生住宿，政府推動「大專校院學生校內住宿補貼」，每名學生每學期5千元，也推動「新宿舍計畫2.0」改進學生宿舍，以及推出「300億元中央擴大租金補貼專案」幫助校外租屋學生、一般就業者及家庭；在住屋部分則有新青安貸款利率補貼，以及「TPASS通勤月票」降低交通費用等政策。

賴清德表示，台灣是非常好的國家，根據「經濟學人資訊社」發布的民主指數，台灣是亞洲第1、被評為「完全民主」；另外在「自由之家」的「全球自由度報告」，台灣獲得94分、亞洲第2名，尤其宗教自由度為100分。這是國人共同努力的成果，大家對台灣要有信心，期盼未來團結合作讓台灣更好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

轟賴清德元旦談話「只有火藥味」　趙少康：究竟要把台灣帶向哪裡？

轟賴清德元旦談話「只有火藥味」　趙少康：究竟要把台灣帶向哪裡？

總統賴清德於元旦談話提及，自己不貪不取沒任何違法，在野黨卻提彈劾「浪費時間」。對此，中廣前董事長趙少康今（2日）開嗆，賴清德的元旦談話，只有怨氣與火藥味，這樣一個失格的領導人，究竟要把台灣帶向哪裡？

柯文哲指朝野僵局怪賴清德　綠反問：難道認同藍白修法挺貪污？

柯文哲指朝野僵局怪賴清德　綠反問：難道認同藍白修法挺貪污？

姜太公國運卜卦：可能有新閣揆改組！　鄭麗文陷困境4縣市恐翻盤

姜太公國運卜卦：可能有新閣揆改組！　鄭麗文陷困境4縣市恐翻盤

賴清德批在野黨彈劾浪費時間　粉專轟：花1年搞大罷免有做正事？

賴清德批在野黨彈劾浪費時間　粉專轟：花1年搞大罷免有做正事？

賴清德元旦談朝野合作　國民黨團：兩岸和平朝野和解取決賴政府

賴清德元旦談朝野合作　國民黨團：兩岸和平朝野和解取決賴政府

關鍵字：

賴清德總統府

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面