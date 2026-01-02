　
政治

共軍實彈軍演期間赴高級婚宴聚餐　藍轟管碧玲失職：請辭下台

▲▼ 國民黨團召開「前方吃緊！ 後方緊吃！ 海委會主委管碧玲下台！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「前方吃緊！ 後方緊吃！ 海委會主委管碧玲下台！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

共軍在去年12月30日發動軍演，但海委會主委管碧玲被踢爆31日和多名海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐。國民黨團今（2日）開記者會譴責管碧玲，要求負起政治責任，而不是在臉書發文說什麼「一肩扛起」，請拿出政務官風骨，請辭下台。國民黨團同時要求行政院、海巡署說明，在海巡高層會餐期間，是否出現指揮真空狀態？

國民黨團今召開記者會，嚴厲譴責管碧玲在中共實彈軍演期間，竟與海巡高層在頂級婚宴會館餐敘，無視第一線海巡弟兄頂著強風大浪，監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險。民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，對第一線海巡弟兄情何以堪？

國民黨團嚴厲譴責管碧玲，要求負起政治責任，而不是在臉書發文說什麼「一肩扛起」，請拿出政務官風骨，請辭下台。國民黨團同時要求行政院、海巡署說明，在海巡高層會餐期間，是否出現指揮真空狀態？

首席副書記長林沛祥表示，共軍在去年12月30日對台發動實彈軍演，是真槍實彈劃設演訓區，直接影響我國周邊海域安全、航行自由，以及漁民與商船的生命財產。而國人看到管主委在餐會上氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，這是要傳遞給國人，「外頭好像沒什麼事，大家可以放心吃飯」嗎？林沛祥質疑，面對實彈軍演，最重要的不是戒備？而是訂位？海域風險升高時，最佳的因應策略是「聯絡感情」？

國民黨團提出三點嚴正譴責與要求，一、嚴正譴責海委會主委管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力。二、要求行政院與海委會立即對外說明，海委會主委不當示範負起政治責任。三、要求管碧玲主委公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？國民黨團再次強調，人民害怕的，從來不是敵人的武器，而是政府官員的麻木與鬆懈。

藍委洪孟楷表示，中共軍演期間，海委會主委與高級官員們在頂級婚宴會館聚餐，這不是民進黨官員的傲慢，什麼才是傲慢？這根本不是螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲。

洪孟楷指出，中共軍演若如賴清德、民進黨政府所說2026、2027會有更嚴重的威脅，但看到海委會高官們的行徑，誰該負責？誰又在指揮作戰？在不對的時間、地點做不對的事情，請管碧玲主委公開向國人交代。洪孟楷感慨，民進黨高官可以爽吃，但對國軍、海巡弟兄加薪卻被一再阻擋，這就是民進黨政府對第一線國軍、海巡弟兄的態度和作為；請管碧玲主委，負起妳的政治責任。

牛煦庭感嘆，民進黨政府到底在幹嘛？「前方吃緊，後方緊吃」，第一線國軍、海巡弟兄犧牲自己的時間保衛國家，反而讓高層有充分餘裕的時間享受人生，難道這樣的領導風格和錯誤示範，不用負起政治責任？當賴清德總統動輒「國安」、「護台」放在嘴上，底下國安高層卻是這副德性，誰還會相信民進黨政府能夠保衛台灣？

牛煦庭要問，當初砲轟薛香川下台的民進黨這群人，如今竟有人說社會大眾對管碧玲主委的批評是認知作戰？民進黨高層在軍演期間又辦婚禮、又辦餐會，這是焚香彈琴大演「空城計」？還是既然臨海線都被突破了，乾脆躺平以對？不論是哪一種，都顯示民進黨政府已經失能。賴清德總統說，今天是115年度總預算未通過的第一天。牛煦庭提醒賴清德，今天也是國軍加薪未入帳的第一天，民進黨政府什麼時候才要善待國軍、海巡基層？導正高層失能的領導？加強基層福利待遇？還是新的一年開始，這些民進黨高層繼續緊吃、繼續睡？接著唱歌、接著舞？

牛煦庭嚴正呼籲管碧玲主委出來面對，不是只發臉書說要一肩扛下，請拿出政務官風範，請辭下台。
 

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

「中共軍演讓我看清一個人！」一名男網友透露，因留守營區而無法陪女友跨年，原以為對方會體諒，結果不僅抱怨他、還帶別的男人去住他花錢訂的飯店。原PO哭喊「省下不到7000元為她準備驚喜，結果變成她開房的贊助金。」痛批國軍警戒荒謬，更自嘲「保家衛國是為了守護這種人？」引發網友心疼。

美國籲中國「停止武力脅迫台灣」　外交部：維持台海和平是國際共識

美國籲中國「停止武力脅迫台灣」　外交部：維持台海和平是國際共識

「新八國聯軍」狂盯中共軍演　謝寒冰：沒一個能打的

「新八國聯軍」狂盯中共軍演　謝寒冰：沒一個能打的

圍台軍演隔日辦惜別餐敘惹議　前藍委挺管媽：關鍵時刻視同僚如手足

圍台軍演隔日辦惜別餐敘惹議　前藍委挺管媽：關鍵時刻視同僚如手足

管碧玲軍演期間偕海巡官員餐會　謝寒冰提「萬一」：全喝醉了怎辦？

管碧玲軍演期間偕海巡官員餐會　謝寒冰提「萬一」：全喝醉了怎辦？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

