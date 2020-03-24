一個都跑不掉！高市警撒下「疫調失聯天網」　237人全數揪回

▲高雄市長韓國瑜勉勵警方在防疫期間相當辛苦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

全台警力為投入防疫工作也開始總動員，不僅要執行一般勤務，現在還要前往酒店、KTV稽查應該要居家檢疫的民眾。據了解，高雄市警方自疫情開始，將疾管署及警政署通報237名失聯者找回，達成率高達百分之百，高雄市長韓國瑜甚至在市政會議及業務訪視行程中公開表揚員警表現。

▲一名廈門台商逃到高雄機場，被警方及時攔下，因攻擊計程車司機遭上銬。（圖／記者許宥孺翻攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，陸續爆出民眾違反疫情規定，應居家隔離、檢疫卻違規趴趴走，疾管署及警政署通報人數一度多達237人，這些民眾有的到路邊擺攤、有的騎摩托車看病，還有外出拜訪親友以及攻擊防疫計程車司機等，不過這之中最誇張的，恐怕就是確診的男台商還到金巴黎舞廳狂歡，所幸這些應居家檢疫、隔離者都在短時間內被警方找到。

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走。（圖／記者許宥孺翻攝）

據高雄市衛生局統計，截至23日，居家檢疫超過4000人，查有民眾未遵守防疫規定隨意外出者，累計已舉發49件，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5千元罰鍰；其餘38件尚在行政程序中，疫調失聯的237人也全數尋獲。

▲高雄市長韓國瑜勉勵警方在防疫期間相當辛苦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

自新冠疫情開始，警察局及衛生局常常聯手出擊，只要衛生局接獲相關疫情通報，發現有應該在家自主管理或隔離的民眾四處趴趴走，就會立即聯絡警察局協助，目前高雄市共有49例違反居家檢疫規定者，都已經全數被找到。

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