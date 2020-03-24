快訊／救中小企業！政院：央行「加碼2000億」融通方案





▲行政院政務委員龔明鑫出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤、陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌23日召開跨部會會議，討論第二波400億紓困方案，包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。行政院長蘇貞昌24日下午針對各項方案拍板，政院下午5時召開記者會說明。針對中小企業，行政院表示，中央銀行再加碼2000億，中小企業融通方案可與各部會方案搭配使用。

行政院表示，拍板之後，院長蘇貞昌送交總統蔡英文了解，蔡英文指示行政院，要行政院盡快公布，蔡英文提醒紓困措施外，對於民眾或企業的需要，政府主動要讓民眾跟企業收到相關資訊。

針對小型商號，行政院指出，免開發票者，稅額主動覆實調減，最低可免繳；要開發票者，可申請緩繳營業稅最長3年（36期）。

中小企業部分，行政院指出，可分成三個部分，一、舊有貸款展延，防疫千億保維持原信用保證成數，利息補貼最高一年1.06％，融資額度2000萬元，每家上限22萬元。二、營運資金貸款部分（租金、員工薪資須承諾不減薪、不裁員，防疫千億保有10成信用保證；利息補貼最高2.095％，6個月，融資額度500萬元，每家上限5.5萬元。

至於中小企業要申請振興資金貸款，行政院說明，防疫千億保要8至9成信用保證，利息補貼最高一年1.095％，融資額度2000萬元，每家上限22萬元。

另外，行政院也提到，針對中小企業，中央銀行再加碼2000億，中小企業融通方案可與各部會方案搭配使用，200萬額度內，防疫千億保政府信保9成以上，銀行配合利率一年1％以下；若超過200萬，銀行自行徵提擔保品，銀行配合利率一年1.5％以下。

觀光旅宿遊樂航空業方面，行政院指出，政府輔助業者，交通部補助中小企業，觀光旅館業一家補助20萬，民宿業一家補助5至10萬，旅行業一家補助10萬，觀光遊樂業一家補助20萬；至於航空業，政府提供航空業專業融資500億。

針對艱困企業薪資補助方面，行政院說明，業績衰退達五成以上，針對其不採勞動部「減班休息補助」方案，且薪資為達兩成的員工，政府補助其每月元薪資兩成，上限1萬元，共3個月。

水電方面，行政院表示，連續兩個月營收較去年繳少15％的企業，水費折扣5％，每月上限減5千；低壓用戶（服務業及中小企業）電費折扣10％，每月上限減10萬；高壓用戶（中大型用戶）降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免手續費。