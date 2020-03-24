民進黨團自提《國土計畫法》版本　排入週五院會議程闖關

▲立法院會13日將政院版《國土計畫法》付委審查，國民黨團要求退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院24日召開程序委員會，會中無異議通過將民進黨團所提《國土計畫法》第45條及第47條條文修正草案，列入27日院會的報告事項中，未來將與行政院版、台灣民眾黨團、時代力量黨團等相關修法版本在內政委員會審查。

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，立法院13日召開院會，民進黨團憑藉人數優勢，順利將政院版《國土計畫法》付委審查。

依據現行《國土計畫法》規定，法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」。

▲民進黨立院黨團日前召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團指出，有鑑於現行國土計畫法規定直轄市、縣（市）國土計畫應於今年4月30日前公告實施，但目前仍有部分直轄市、縣（市）尚未函報內政部審議，恐無法如期完成。

根據民進黨團所提草案，明定將直轄市、縣的國土計劃作業期長再延長1年，從現行的2年變為3年，而國土功能分區圖作業期程再延長2年，從現行的2年變為4年。此外，第47條則增訂「本法修正條文自公布日施行」的規定。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，現行《國土計畫法》在2015年馬政府時期上路，由於當時對施行期限評估與現實有落差，造成相關期限無法達成，必須修法解決。

鍾佳濱說，民進黨團目前立場是先將期限延長，讓《國土計畫法》能繼續走下去，至於具體國土計畫該如何施行再來處理。

另外，目前包括台灣民眾黨團、時代力量黨團、民進黨立委林淑芬都各自提出《國土計畫法》修正草案，屆時將與行政院版、民進黨團版一同於內政委員會審查。

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