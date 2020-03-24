立委憂特別條例第7條無限上綱　蘇貞昌：見仁見智

▲國民黨立委鄭麗文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，台灣現階段仍用特別條例應對，但當中第7條授權疫情指揮官可視疫情需要實施必要處置，由於法源依據不明，外界喊話應發布緊急命令來合理化。國民黨立委鄭麗文24日質詢時質疑，該第7條太無限上綱，「那台灣就可以不用發布緊急命令了」，蘇貞昌回應，「見仁見智，有人這樣說、有人那樣說」。

鄭麗文指出，台灣陸陸續續已經發布很多相關規定，但特別條例有爭議，很多人認為早就該發布緊急命令。她舉例，醫事人員禁止出國，但包括張上淳醫師的公子，外界普遍認為這是很蠢、違憲的規定；高中生說不能出國爭議很大，後來變成校規。

另外，鄭麗文還提到，全世界都變三級警戒，回來都要自主防疫，人事總處說不鼓勵公務員出國，但昨天還爆出環保署公務員出國跑去埃及，你無法可罰，只能道德勸說，包括台鐵、新北里長，「這就是這幾天來層出不窮的案子，對人民很困擾，學界也是」。

「不只是要排除爭議，很多防疫的破口。」鄭麗文說，發布緊急命令的考量就是不讓國人出國，因為你出國到哪裡都很可能會傳染，現在不能限制他們只能規勸，說出國回來就要隔離14天，都是非常非常高風險，浪費很多社會成本，里長都累翻，更不要說第一線的醫護人員。

對此，蘇貞昌回應，「發布緊急命令要做的，也是現在在做的這些事」；鄭麗文追問，公務員還是可以出國啊？還是可以請假啊？蘇表示，那時還沒到3級，但現在不會了，隨著疫情變化，二級變三級，都有相關規劃。

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌強調，緊急命令發布後要10天內送立院追認，「其實我們早就在前面送貴院立法」，此言引來鄭麗文好奇反問「立什麼法？」，蘇指是特別條例，「裡面就有防疫啊，第7條」。對此，鄭回應，不能把第7條無限上綱到公務員都不能出國啊，蘇則回，「那就是可以做應變處置」。

對於蘇貞昌所說，鄭麗文不滿表示，「那太無限上綱，用那條就可以，那台灣就可以不用發布緊急命令了。若大規模傳染或經濟影響，你都不用發布緊急命令，用那條就好啊」。蘇貞昌則回應，「見仁見智，有人這樣說、有人那樣說」。

接著鄭麗文問到，發布緊急命令內容有什麼？討論過？準備SOP？蘇貞昌表示，譬如921，地震，立刻發布緊急命令，跟疫情一步一步嚴重的發展，是不太一樣。也因為921、SARS後，整個國家已經定了相當程度的法律基礎，這次我們更加上特別條例，法制上這次我們可以做到目前。

內政部長徐國勇則說，現在所有的防疫該有的準備，都有在進行，包括分流分組、異地辦公，這全部都有。針對緊急命令，因為發布後還有細節，不是發布後政府就可以為所欲為，有細部，可能內容要根據疫情發展一項一項提出來，其實每一個我們在疫情指揮中心都有做沙盤推演。