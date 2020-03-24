李德維爆急診室醫生「輕便雨衣」替代防護衣　蘇貞昌4字回應

▲國民黨立委李德維質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，第一線醫護人員不僅工作量加重，也暴露在感染風險中，國民黨立委李德維24日在立法院會質詢時，舉出急診室醫生身穿「輕便雨衣」而非防護衣的照片，質疑醫療院所防護用品不足，對此，行政院長蘇貞昌表示「會再注意」。

台灣確診病例激增，日前傳出有廠商囤防護衣、護目鏡，指揮中心指揮官陳時中當時表示，防護衣已由中央徵用，目前數量是夠的。指揮中心疫情監測組組長周志浩也說，目前醫療院所儲備的口罩安全庫存量，是平常使用35天的量，防護衣也有25天的安全存量。

然而，李德維24日質詢時，舉出昨天朋友傳給他醫院急診室的照片，照片中醫生身穿的不是防護衣而是輕便型雨衣，質疑口罩、防護衣等防護用品供需不足，「醫生在急診室中穿著竟是輕便型雨衣，每天在路上排隊買口罩的還是一大堆，行政院對於防疫用品的供需必須加強。」

蘇貞昌回應，隨著口罩產量增加，對於對第一線防護人員，甚至地方診所，政府都全額十足供應，甚至備用時間都有延長，至於防護衣部分，蘇貞昌僅表示「會再注意」。

對此，馬偕醫院回應，「據了解，該名同仁並非在負壓病室下執行醫療業務。當政府物資配送不穩定時，會在符合感控原則情況下進行暫性時的應變措施，非負壓病室執行醫療業務時，採用具防水功能的輕便雨衣替代。目前，政府配給的防護物資已在昨日到位，今日會一一配給到臨床單位使用。」

▲醫護人員穿雨衣。（圖／李德維辦公室提供）