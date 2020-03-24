立院電梯貼膠變九宮格「OOXX棋盤」　網笑翻：我倒覺得像稿紙





▲立院電梯貼膠帶，擴大人與人間隔距離。（圖／翻攝自高虹安臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

環保署祕書室員工跟團出遊埃及，返台確診感染新冠肺炎，引來立委擔心衛環委員會成為防疫破口，甚至提出立即散會等要求。立院24日展開超前部署，電梯貼上黃黑相間的膠帶，要求搭乘者只能站在格子內，擴大間隔距離。

立委高虹安24日在臉書上貼出一張照片，只見立法院電梯貼滿了黃黑相間的膠帶，原來是要求搭乘者要站在格子裡面，這樣一次最多只能搭9人，擴大人與人的間隔距離。

「防疫新創意生活更有趣。」高虹安提到，「立院從今天開始超前部署，就從電梯開始！一次最多只能搭九個人，還貼心幫我們劃格子。」

高虹安還舉例，如果是學數學的人，就會想到「如果站滿九個人，出去一個人最少要移動多少人」問題，若是資工人則是「這是一個First-in-Last-out 的堆疊Stack問題。」電梯小姐為「畫那麼多還不是只有一格能站。」桌遊迷是「儼然是電梯版的華容道。」棒球人為「好球帶好寬。」而小朋友們則會連想到「我們來玩OOXX。」

對此，網友們表示，「哈，有點可愛」、「啊，好像棋盤似的」、「我覺得像綠豆糕」、「我倒覺得有點像稿紙 -雅量(國中國文課本」、「來玩OOXX吧」、「我以為電梯施工」、「超前部署，只能梅花站位才對」。

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