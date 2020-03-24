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武漢解除封城台商可自行回台？　蘇貞昌：一定要包機

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▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸湖北省政府24日宣布，從25日0時起，武漢市以外地區恢復對外交通；武漢則將在4月8日零時起，解除通道管控措施，恢復對外交通。國民黨立委陳超明在立法院質詢時詢問，武漢4月8日起恢復對外交通之後，在湖北的台商及眷屬能否自行搭機回台，行政院長蘇貞昌答覆，「我們都有註記一定要包機」。

湖北省政府24日宣布，從25日0時起，武漢市以外地區恢復對外交通，武漢則將在4月8日零時起，解除通道管控措施，恢復對外交通，上述兩階段措施，人員均需憑湖北健康碼「綠碼」通行。此外，武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工復產。

蘇貞昌24日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，陳超明質詢時提到，中國大陸已經決定4月8日起解除通道管控措施，詢問目前仍留在湖北的台商及眷屬，能否自行搭機回台灣。

蘇貞昌表示，「這些人我們都歡迎，都是我們的同胞」，但也都有註記一定要包機，這不僅是保護他們的健康，也保護整架飛機人員的安全，回來後集中檢疫，更是保護全台灣2300萬人的安全。

陳超明再追問，既然武漢與湖北解除，是否還要一定要包機，或是可以自行搭機回台灣，蘇貞昌則僅回覆「包機」兩字。

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