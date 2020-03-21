　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連兩周24小時生產！經濟部急找衛生紙、泡麵商「喝咖啡」　假日達成共識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠疫情延燒，各地出現搶購物資的民眾。賣場內許多貨架都被一掃而空，結帳櫃台也是大排長龍。大賣場業者家樂福祭出限購令，民眾購買衛生紙一次以兩串為限。（圖／記者湯興漢攝）

▲近日有許多賣場出現搶購潮，經濟部為此約了衛生紙、泡麵製造商開會。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

因應國內近期出現的生活物資搶購潮，經濟部部長沈榮律約談衛生紙、泡麵製造商，與國內主要廠商達成共識，接下來廠商會連續趕工兩周，每天都24小時全天候生產，一同面對搶購潮。此外，經濟部還說，接下來賣場衛生紙「限買一串」，讓大家都買得到，也體恤補貨的工作同仁。

經濟部21日的臉書發文指出，部長沈榮律假日邀請國內主要的衛生紙、泡麵製造商，到經濟部「喝咖啡」，討論近期的物資搶購潮。為了配合政府，衛生紙、泡麵製造商都承諾，會連續兩周趕工，24小時全天候生產，以提供民眾購買。

請繼續往下閱讀...

▲▼經濟部的貼文。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲經濟部的發文感謝，衛生紙、泡麵製造商相當配合。（圖／翻攝經濟部臉書）

文中寫到，經過討論後，接下來會實施「衛生紙一人限買一串」的措施，目前已有家樂福、好市多、大潤發、全聯等大賣場參與，「之所以要實施限買一串的模式，是因為有極少數人當成在批發、直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次。」

經濟部的貼文還寫到，七卡臣（擦屁股）、慶鼻（擤鼻涕）是每個人都需要的，賣場限買一串的措施推行後，每個人都可以買到，也讓現場的工作人員有喘息空間，「否則現場工作同仁，實在是補貨補到手軟」，希望民眾能夠體諒，若用量真的比較大，可以隔天再到賣場購買。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒帥不帥？　他一句話輕鬆擊落
胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸妹嚇歪急落跑
快訊／屏東2男童跟媽媽到田裡...跌入魚塭溺水　被救起無呼吸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟進南韓普篩政策？陳時中分析：偽陰性患者恐成漏洞

連兩周24小時生產！經濟部急找衛生紙、泡麵商「喝咖啡」　假日達成共識

村上春樹開導讀者：大部分的煩惱，養貓就會好

參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

全球皆列三級旅遊警示！華航宣布「機組員可自備護目鏡配戴」

發燒不要搭！3航空公司拒載「額溫37.5度以上」旅客　搭機全程戴口罩

耗油老貨車狂積戰利品！他最近笑了「終於有善報」　網秒懂：突然好幸福

「全台最敢雜誌」創新舉！新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

優異球技及積極態度　桃源國中陽柏翔獲「追夢工程」日本留學

遠距教學難控管學生　教育部要各大學主動掌握到課狀況

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

花蓮老農無法耕作...淚送別牛孫　再三叮嚀：改牛脾氣！要乖乖的

跟進南韓普篩政策？陳時中分析：偽陰性患者恐成漏洞

連兩周24小時生產！經濟部急找衛生紙、泡麵商「喝咖啡」　假日達成共識

村上春樹開導讀者：大部分的煩惱，養貓就會好

參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

全球皆列三級旅遊警示！華航宣布「機組員可自備護目鏡配戴」

發燒不要搭！3航空公司拒載「額溫37.5度以上」旅客　搭機全程戴口罩

耗油老貨車狂積戰利品！他最近笑了「終於有善報」　網秒懂：突然好幸福

「全台最敢雜誌」創新舉！新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

優異球技及積極態度　桃源國中陽柏翔獲「追夢工程」日本留學

遠距教學難控管學生　教育部要各大學主動掌握到課狀況

跟進南韓普篩政策？陳時中分析：偽陰性患者恐成漏洞

UBA／文化5人打滿全場險勝北市大　決戰世新重點防林蝶

吳斯懷稱共機是「無害通過」非挑釁　國民黨打臉：共軍該收斂

「土耳其病毒團」同機1人在金門　採驗結果出爐！　縣府曝隔離人數

連兩周24小時生產！經濟部急找衛生紙、泡麵商「喝咖啡」　假日達成共識

因疫情斷了經濟來源…廣告小妹曝「身旁親友慘況」　沮喪吐無奈：傷害到底會多大

多叫外送、用官網購物！新冠肺炎期間，5個支持小企業的方法

UBA／輔大雙槍抱憾畢業　學弟挹注大量經驗值看好來年

屏東2幼童溺水　救起均無生命跡象…送醫搶救

NBA復賽在8月？　美媒爆料各隊高層盼恢復季後賽

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

「可能全面停班課嗎？」　陳時中仍觀察

中部30多歲確診女　指揮中心不公布職業

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

快訊／新冠肺炎持續激增！「單日再添18例」

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

停課生幫端菜！陳時中：可罰

再添18例！「一半落在20多歲」足跡曝光

20多歲女回台居家檢疫有「5大症狀」後確診

台灣135例分布曝光！8縣市零確診

北部某高中生傳染同學沒傳父母？指揮中心釋疑

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

即／中研院：1人確診新冠肺炎

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

更多熱門

相關新聞

耗油老貨車狂積戰利品！苦主都笑了

耗油老貨車狂積戰利品！苦主都笑了

新冠肺炎魔爪加速蔓延，國內目前累積確診已達153例，讓民眾危機感大增，開始瘋搶囤貨民生用品。一名網友家有一台貨車，原本苦於花費龐大油錢的他，最近看到為數不少的「戰利品」瞬間豁然開朗，感動自嘲「終於有善報了！」

賣場直擊！囤貨潮退　物資充足

賣場直擊！囤貨潮退　物資充足

賣場「衛生紙限購令」？行政院：未行文、經濟部與業者協調

賣場「衛生紙限購令」？行政院：未行文、經濟部與業者協調

民眾白天瘋搬衛生紙！他竊笑：根本搶不完

民眾白天瘋搬衛生紙！他竊笑：根本搶不完

經部尋找金屬產業千里馬　攜手榮剛、久陽六大廠打造育才平台

經部尋找金屬產業千里馬　攜手榮剛、久陽六大廠打造育才平台

關鍵字：

搶購泡麵衛生紙經濟部沈榮律

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

小巴士轉彎疑未注意路口

「可能全面停班課嗎？」　陳時中仍觀察

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面