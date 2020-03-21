連兩周24小時生產！經濟部急找衛生紙、泡麵商「喝咖啡」　假日達成共識

▲近日有許多賣場出現搶購潮，經濟部為此約了衛生紙、泡麵製造商開會。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

因應國內近期出現的生活物資搶購潮，經濟部部長沈榮律約談衛生紙、泡麵製造商，與國內主要廠商達成共識，接下來廠商會連續趕工兩周，每天都24小時全天候生產，一同面對搶購潮。此外，經濟部還說，接下來賣場衛生紙「限買一串」，讓大家都買得到，也體恤補貨的工作同仁。

經濟部21日的臉書發文指出，部長沈榮律假日邀請國內主要的衛生紙、泡麵製造商，到經濟部「喝咖啡」，討論近期的物資搶購潮。為了配合政府，衛生紙、泡麵製造商都承諾，會連續兩周趕工，24小時全天候生產，以提供民眾購買。

請繼續往下閱讀...

▲經濟部的發文感謝，衛生紙、泡麵製造商相當配合。（圖／翻攝經濟部臉書）

文中寫到，經過討論後，接下來會實施「衛生紙一人限買一串」的措施，目前已有家樂福、好市多、大潤發、全聯等大賣場參與，「之所以要實施限買一串的模式，是因為有極少數人當成在批發、直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次。」

經濟部的貼文還寫到，七卡臣（擦屁股）、慶鼻（擤鼻涕）是每個人都需要的，賣場限買一串的措施推行後，每個人都可以買到，也讓現場的工作人員有喘息空間，「否則現場工作同仁，實在是補貨補到手軟」，希望民眾能夠體諒，若用量真的比較大，可以隔天再到賣場購買。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～